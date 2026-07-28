2026.7.28 06:00スマホ・PC
ゲーミングモニター並みの滑らかさ 約1.4万円の目に優しい21.45インチモニター MSIから登場
エムエスアイコンピュータージャパンは7月30日、ビジネス向けモニター「PRO」シリーズから、21.45インチフルHDモニター「PRO MP225 E12VL」を発売する。価格は1万4100円。写真ギャラリー
目に優しい機能も充実している。アンチフリッカー、ブルーライトカット、光沢を抑えたノングレアパネルを採用するほか、目の疲労度合いを確認できる「Eye-Q Check」を搭載する。
このほか、モニターアームへの取り付けやミニPCのマウントが可能なVESA100に対応し、台座部分にスマートフォンを設置可能なくぼみを設け、スマホの通知も確認しやすい。
インターフェースは、HDMI 1.4b×1、D-Sub×1を備える。スピーカー、ヘッドホン端子を備えていないので注意だ。
リフレッシュレートは一般的なモニターの2倍 スマホが台座にジャストフィット新製品は、ビジネス向けながら、一般的なモニターの2倍となるリフレッシュレート120Hzと、高い応答速度が特徴。ゲーミングモニター並みの滑らかさを実現したディスプレーだ。これにより、残像感も少なく、目の疲労を軽減できる。
目に優しい機能も充実している。アンチフリッカー、ブルーライトカット、光沢を抑えたノングレアパネルを採用するほか、目の疲労度合いを確認できる「Eye-Q Check」を搭載する。
このほか、モニターアームへの取り付けやミニPCのマウントが可能なVESA100に対応し、台座部分にスマートフォンを設置可能なくぼみを設け、スマホの通知も確認しやすい。
インターフェースは、HDMI 1.4b×1、D-Sub×1を備える。スピーカー、ヘッドホン端子を備えていないので注意だ。
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