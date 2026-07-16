2026.7.16 06:00スマホ・PC
「人」も「スマホ」も冷やせる？ スマホスタンドにもなる万能ハンディファンが登場
カーメイトは7月3日、家電シリーズ「IRIE」から「スマホ冷却ハンディファン WH（ZE31／ZE31E）」をECサイトで発売した。公式オンラインストア価格は5480円。写真ギャラリー
通常はこのプレートを首元に当てるなどし、身体を冷やせるが、同製品はプレートが「MagSafe」に対応する。これにより、対応スマホを設置でき、送風しながらプレート部分でスマホの冷却をサポートする。スマホスタンドとしても利用可能だ。
風量は5段階調整式。風量「中」段階で約6時間の連続使用が可能となっている。
なお、バッテリーには安全性と耐久性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。過充電・過放電防止や温度保護機能、羽根への異物巻き込み時にはモーターが自動停止する安全機能なども搭載し、発火や劣化のリスクを抑えている。
ペルチェ式プレートがMagSafe対応 スマホスタンドとしても使える新製品は、ペルチェ式の冷却プレートを搭載し、使用者だけでなく、スマートフォンの冷却もサポートするハンディファン。
通常はこのプレートを首元に当てるなどし、身体を冷やせるが、同製品はプレートが「MagSafe」に対応する。これにより、対応スマホを設置でき、送風しながらプレート部分でスマホの冷却をサポートする。スマホスタンドとしても利用可能だ。
風量は5段階調整式。風量「中」段階で約6時間の連続使用が可能となっている。
なお、バッテリーには安全性と耐久性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。過充電・過放電防止や温度保護機能、羽根への異物巻き込み時にはモーターが自動停止する安全機能なども搭載し、発火や劣化のリスクを抑えている。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
注目の記事
「伝統」か「革新」か――扇子 VS ハンディファン 使って分かる意外な欠点とは？ 骨伝導イヤホン 調べたら6月の販売数No.1は意外なメーカーの製品だった！【BCNランキング】 ありそうでない USBケーブルが「整う」 見た目もモダンなケーブルウェイト 2日で完売した人気コラボが再登場 「Suicaのペンギン×BRUNO」第2弾は便利なキッチン家電3点 各限定100台 従来の4倍速い 世界初の規格を採用したコンパクトPCが登場 手持ちのGPUが使える外付けGPUドックも発売へ
外部リンク
RECOMMEND おすすめの記事
くらしを彩る
エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ
売れてるもの
リビングに置きたい大型テレビ 何が売れてる？ 5月の販売台数トップ3をチェック【BCNランキング】
家電とIT
スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場
くらしを彩る
EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！ 特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう
くらしを彩る
家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較
売れてるもの
値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10