2026.7.16 06:00

スマホ・PC

「人」も「スマホ」も冷やせる？ スマホスタンドにもなる万能ハンディファンが登場

扇風機 スマートフォンアクセサリ

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　カーメイトは7月3日、家電シリーズ「IRIE」から「スマホ冷却ハンディファン WH（ZE31／ZE31E）」をECサイトで発売した。公式オンラインストア価格は5480円。

スマホも冷却できるハンディファン

ペルチェ式プレートがMagSafe対応 スマホスタンドとしても使える

　新製品は、ペルチェ式の冷却プレートを搭載し、使用者だけでなく、スマートフォンの冷却もサポートするハンディファン。
 
スマホ冷却ハンディファン WH
 
ペルチェ式冷却プレートを搭載

　通常はこのプレートを首元に当てるなどし、身体を冷やせるが、同製品はプレートが「MagSafe」に対応する。これにより、対応スマホを設置でき、送風しながらプレート部分でスマホの冷却をサポートする。スマホスタンドとしても利用可能だ。
 
スマホを取り付けて冷却可能

　風量は5段階調整式。風量「中」段階で約6時間の連続使用が可能となっている。
 
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用

　なお、バッテリーには安全性と耐久性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。過充電・過放電防止や温度保護機能、羽根への異物巻き込み時にはモーターが自動停止する安全機能なども搭載し、発火や劣化のリスクを抑えている。
写真ギャラリー

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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扇風機 スマートフォンアクセサリ

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カーメイト＝https://www.carmate.co.jp/
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