2026.7.14 07:00

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ありそうでない USBケーブルが「整う」 見た目もモダンなケーブルウェイト

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　フォーカルポイントは7月10日、米国Twelve Southのケーブルウェイト「Twelve South CableStay」をフォーカルポイント・ダイレクト各店で販売開始した。価格は4800円。

意外と使えるケーブルウェイトが登場

　新製品は、ケーブルを必要な場所にしっかりと固定するケーブルウェイト。本体カラーリングにマッチした約1.5mのUSB-Cケーブルも付属しており、インテリアとして、一体感のあるデザインでのコーディネートが可能だ。
 
Twelve South CableStay
 
ケーブルとセット
 
一体感あるコーディネートが可能に

　柔らかな手触りの仕上げ、彫刻的なフォルムが特徴で、ワークスペースを引き立てるスレートグレー、デューンホワイト、ミントグリーン、フューシャピンクのモダンなカラーパレットを展開する。
 
カラーは4色

　また、重りとして機能する一方で、ケーブルウェイトとデバイス間のケーブルの長さを最適な長さに引き出すことが可能となっている。表面はシリコン素材で、市販の太さ約4mmまでのケーブルに対応する。
 
長さ調整も可能


　付属のUSBケーブルは、太さ約4mmの編み込みケーブル。最大60WのUSB Power Deliveryに対応している。
写真ギャラリー

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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外部リンク

フォーカルポイント・ダイレクト＝https://focal.co.jp/products/twelve-south-cablestay
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