ありそうでない USBケーブルが「整う」 見た目もモダンなケーブルウェイト

意外と使えるケーブルウェイトが登場

Twelve South CableStay

ケーブルとセット

一体感あるコーディネートが可能に

カラーは4色

長さ調整も可能

フォーカルポイントは7月10日、米国Twelve Southのケーブルウェイト「Twelve South CableStay」をフォーカルポイント・ダイレクト各店で販売開始した。価格は4800円。新製品は、ケーブルを必要な場所にしっかりと固定するケーブルウェイト。本体カラーリングにマッチした約1.5mのUSB-Cケーブルも付属しており、インテリアとして、一体感のあるデザインでのコーディネートが可能だ。柔らかな手触りの仕上げ、彫刻的なフォルムが特徴で、ワークスペースを引き立てるスレートグレー、デューンホワイト、ミントグリーン、フューシャピンクのモダンなカラーパレットを展開する。また、重りとして機能する一方で、ケーブルウェイトとデバイス間のケーブルの長さを最適な長さに引き出すことが可能となっている。表面はシリコン素材で、市販の太さ約4mmまでのケーブルに対応する。付属のUSBケーブルは、太さ約4mmの編み込みケーブル。最大60WのUSB Power Deliveryに対応している。