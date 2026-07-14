2026.7.14 07:00スマホ・PC
ありそうでない USBケーブルが「整う」 見た目もモダンなケーブルウェイト
フォーカルポイントは7月10日、米国Twelve Southのケーブルウェイト「Twelve South CableStay」をフォーカルポイント・ダイレクト各店で販売開始した。価格は4800円。写真ギャラリー
新製品は、ケーブルを必要な場所にしっかりと固定するケーブルウェイト。本体カラーリングにマッチした約1.5mのUSB-Cケーブルも付属しており、インテリアとして、一体感のあるデザインでのコーディネートが可能だ。
柔らかな手触りの仕上げ、彫刻的なフォルムが特徴で、ワークスペースを引き立てるスレートグレー、デューンホワイト、ミントグリーン、フューシャピンクのモダンなカラーパレットを展開する。
また、重りとして機能する一方で、ケーブルウェイトとデバイス間のケーブルの長さを最適な長さに引き出すことが可能となっている。表面はシリコン素材で、市販の太さ約4mmまでのケーブルに対応する。
付属のUSBケーブルは、太さ約4mmの編み込みケーブル。最大60WのUSB Power Deliveryに対応している。
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※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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