エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ
コラム
2026/06/09 15:30
「最近、電気代が高すぎる……」「エアコンを使うのが怖い……」と感じていませんか？エアコンは家庭の電気代の中でも大きな割合を占める家電です。また、近年は原油価格の上昇や国際情勢の影響により、電気料金の負担が気になる方も多いでしょう。
そこで本記事では、エアコンの電気代の目安をわかりやすく解説したうえで、冷房・暖房それぞれの節電テクニックを具体的に紹介します。今日からすぐに実践できる内容をまとめているので、ぜひ参考にしてください。
エアコンの電気代は、製品の消費電力や使用時間、設定温度、部屋の広さなどによって変わります。ただし、全国家庭電気製品公正取引協議会が定める電力料金の目安単価「31円/kWh（税込）」を用いることで、目安の電気代を計算可能です。
たとえば、消費電力が500Wのエアコンを1時間使った場合、電気代は約15.5円です。1000Wであれば、1時間あたり約31円かかります。
なお、エアコンは家庭で電力消費が多い家電として、夏季・冬季ともに上位に挙げられています。冷蔵庫や照明などと比べても、使用時間や使い方によって電気代に差が出やすい家電といえるでしょう。
まずは、冷房・暖房どちらにも共通する節電テクニックを具体的に紹介します。今日からすぐに実践できる内容を中心にまとめていますので、できるところから取り入れてみてください。
エアコンの電気代を抑えるうえで、まず見直したいのが設定温度です。エアコンの設定温度は、1℃変えるだけで約10％前後の消費電力削減につながるとされており、最も手軽で効果の高い節電方法のひとつといえます。
一般的な目安としては、以下の温度が推奨されています。
冷房：28℃前後
暖房：20℃前後
たとえば、冷房を24℃に設定している場合、28℃に近づけるだけでも電気代の負担は大きく変わります。暖房も同様に、必要以上に高い温度設定は電気代の増加につながるため注意が必要です。
ただし、無理に温度を我慢しすぎると体調不良の原因にもなりかねません。そのため、「快適に過ごせる範囲で少しだけ調整する」という意識が大切です。
エアコンの風量設定は「弱・中・強」で固定するよりも、「自動運転」に任せる方が節電につながります。なぜなら、エアコンは設定温度に到達するまでの間に最も多くの電力を消費するため、できるだけ早く目標温度に近づけることが重要だからです。
自動運転にしておくと、運転開始直後は強風で一気に室温を下げ（または上げ）、設定温度に達したあとは風量を抑えて効率よく運転してくれます。
電源をこまめにオン・オフしないことも、エアコンの電気代を節約する方法のひとつです。
そもそもエアコンは、電源を入れた直後に最も多くの電力を消費する家電です。そのため、短時間の外出やちょっとした離席のたびにオン・オフを繰り返すと、かえって電気代が高くなってしまうケースがあります。特に、外気温との差が大きい夏や冬は、室温を設定温度まで戻すのに大きなエネルギーが必要です。
目安としては、30分～1時間程度の外出であれば、つけっぱなしにした方が結果的に電気代が安くなることも少なくありません。もちろん、長時間家を空ける場合は電源を切った方が効率的ですが、「短時間ならつけっぱなし」という使い分けが重要です。
エアコンの効率を維持するうえで見落とされがちなのが、フィルターの掃除です。フィルターにホコリがたまると空気の通りが悪くなり、設定温度に到達するまでに余計な電力を消費してしまいます。
一般的には、フィルターが汚れている状態では消費電力が10～20％程度増えるとされており、その結果、冷暖房効率が低下し、電気代の増加につながる可能性があるのです。
なお、掃除の目安は2週間に1回程度です。取り外して掃除機でホコリを吸い取るだけでも効果があるので、こまめなメンテナンスを意識してみましょう。
冷暖房の効率を高めるためには、ドアを閉めて空調する範囲を限定することも重要なポイントです。ドアや間仕切りが開いたままになっていると、せっかく冷やした（または暖めた）空気が外に逃げてしまい、エアコンは余計な負荷をかけながら運転することになります。特にリビングと廊下、別の部屋がつながっている場合は注意が必要です。
空気が広い範囲に拡散してしまうことで、設定温度に到達しにくくなり、その分だけ電力消費が増えてしまいます。そのため、エアコンを使用する際は、以下を意識すると効果的です。
・使用していない部屋のドアは閉める
・カーテンや間仕切りで空間を区切る
・冷暖房する部屋を必要最小限にする
エアコンの効率を高めるには、空気の流れを整えることも重要です。冷たい空気は下にたまりやすく、暖かい空気は上にたまりやすいという性質があるため、そのままでは室内に温度ムラが生じてしまいます。この状態だと、体感温度が安定せず、必要以上に設定温度を下げたり上げたりしてしまい、結果的に電気代が高くなる原因になります。
そこで活用したいのが、サーキュレーターや扇風機です。空気を循環させることで、室内全体の温度を均一に保ち、エアコンの負担を軽減できます。具体的には以下の使い方がおすすめです。
冷房時：床にたまった冷気を部屋全体に循環させる
暖房時：天井付近の暖気を足元に送り込む
長年同じエアコンを使い続けている場合は、思い切って買い替えを検討するのも有効な節電対策です。なぜなら、エアコンは年々省エネ性能が向上しており、10年ほど前のモデルと比べると消費電力に大きな差があるケースも少なくないからです。
最新モデルではインバーター制御や高効率コンプレッサーの進化により、必要な電力を抑えながら効率よく運転できるようになっています。初期費用はかかるものの、使用頻度が高い家庭であれば、電気代の削減によって数年で元が取れるケースもあるでしょう。
もし「購入から10年以上経っている」「効きが悪くなってきた」と感じている場合は、節電の観点からも買い替えを検討してみてください。
ここからは、冷房時に特に効果的な節電テクニックを具体的に紹介します。
夏場の電気代を節約するために、ぜひ参考にしてください。
夏場の室温上昇の大きな原因は、窓から入り込む日差しです。実は、外からの熱の多くは窓を通じて室内に侵入するといわれており、これを対策するだけでも冷房効率は大きく変わります。
そこで有効なのが、遮光カーテンの活用です。遮光カーテンは日差しを遮ることで室温の上昇を抑え、エアコンの負担を軽減してくれます。特に日当たりの良い部屋では、その効果を実感しやすいでしょう。
具体的には、以下のような対策がおすすめです。
・日中はカーテンを閉めて直射日光を防ぐ
・遮光・断熱性能のあるカーテンに替える
・すき間から光が入らないように調整する
こうした対策を取り入れることで、室内の温度上昇を抑えられ、設定温度を無理に下げなくても快適に過ごしやすくなります。結果として、電気代の節約にもつながるでしょう。
夏場は気温に加えて湿度も高くなりやすく、同じ温度でも蒸し暑く感じることがあります。このような場合では、除湿（ドライ）機能を活用するのがおすすめです。
湿度が下がると体感温度も下がるため、実際の室温を大きく下げなくても快適に過ごしやすくなります。結果として、無理に冷やしすぎる必要がなくなり、消費電力の抑制につながるでしょう。
また、エアコンのドライ運転には、弱い冷房運転をベースにしたものも多く通常の冷房よりも電力消費を抑えられる場合があります。ただし、機種によっては冷房よりも電力を使うドライモードもあるため、取扱説明書で仕様を確認しておくと安心です。
冷房時は、エアコンの風向きを上向きに設定することで、効率よく室内を冷やせます。冷たい空気は重く、自然と下にたまりやすい性質があるため、最初から下向きに風を送ると、足元だけが冷えて室内全体に行き渡りにくくなるためです。一方で、風向きを上に向けておくと、天井付近に送られた空気がゆっくりと循環し、結果的に部屋全体をムラなく冷やしやすくなります。
特に、扇風機やサーキュレーターを併用していない場合は、風向き調整だけでも体感温度が変わることがあります。
外出先から帰宅した直後の部屋は、熱気がこもっており室温が大きく上がっていることが多いものです。この状態でいきなり冷房をつけると、高温の空気を一気に冷やす必要があるため、エアコンに大きな負荷がかかり、消費電力も増えやすくなります。
そこでおすすめなのが、冷房をつける前に一度換気をすることです。窓やドアを開けてこもった熱気を外に逃がし、比較的温度の低い外気を取り込むことで、室内の温度を下げやすくなります。ひと手間ではありますが、冷房の立ち上がりをスムーズにし、結果的に電気代の節約にもつながるでしょう。
最後に、暖房時に特に意識したい節電テクニックを具体的に紹介します。
暖房時の節電には、加湿が効果的です。空気が乾燥していると体感温度が下がりやすく、同じ室温でも寒く感じてしまうため、つい設定温度を上げてしまいがちです。
一方で、適度に加湿された空間では、体感温度が上がりやすく、実際の室温を高くしすぎなくても快適に過ごせるようになります。これによってエアコンの負担が減り、結果的に消費電力の削減にもつながるでしょう。
暖房時は、エアコンの風向きを下向きに設定することで、効率よく室内を暖められます。暖かい空気は軽く、天井付近にたまりやすい性質があるため、風向きが上向きでは足元が冷えたままになり、体感温度が上がりにくくなってしまいます。
そこで、風向きを下向きにして足元に暖気を送ることで、室内全体の温度をバランスよく整えることが可能です。結果として、必要以上に設定温度を上げなくても快適に過ごせるようになり、節電にもつながります。
エアコンの電気代は、使い方次第で大きく変わります。本記事で紹介したように、設定温度の見直しや風量の自動運転、フィルター掃除といった基本的な対策だけでも、無理なく節電を実現することが可能です。
また、冷房では日差しや湿度対策、暖房では加湿や風向き調整など、それぞれの特性に合わせた工夫を取り入れることで、快適さを保ちながら電気代を抑えられます。
重要なのは、「我慢する節電」ではなく、「効率よく使う節電」を意識することです。まずはできることから取り入れて、無理のない節電を始めてみてはいかがでしょうか。
そこで本記事では、エアコンの電気代の目安をわかりやすく解説したうえで、冷房・暖房それぞれの節電テクニックを具体的に紹介します。今日からすぐに実践できる内容をまとめているので、ぜひ参考にしてください。
エアコンの電気代
エアコンの電気代は、製品の消費電力や使用時間、設定温度、部屋の広さなどによって変わります。ただし、全国家庭電気製品公正取引協議会が定める電力料金の目安単価「31円/kWh（税込）」を用いることで、目安の電気代を計算可能です。
たとえば、消費電力が500Wのエアコンを1時間使った場合、電気代は約15.5円です。1000Wであれば、1時間あたり約31円かかります。
なお、エアコンは家庭で電力消費が多い家電として、夏季・冬季ともに上位に挙げられています。冷蔵庫や照明などと比べても、使用時間や使い方によって電気代に差が出やすい家電といえるでしょう。
冷暖房共通の節電方法
まずは、冷房・暖房どちらにも共通する節電テクニックを具体的に紹介します。今日からすぐに実践できる内容を中心にまとめていますので、できるところから取り入れてみてください。
適切な温度設定
エアコンの電気代を抑えるうえで、まず見直したいのが設定温度です。エアコンの設定温度は、1℃変えるだけで約10％前後の消費電力削減につながるとされており、最も手軽で効果の高い節電方法のひとつといえます。
一般的な目安としては、以下の温度が推奨されています。
冷房：28℃前後
暖房：20℃前後
たとえば、冷房を24℃に設定している場合、28℃に近づけるだけでも電気代の負担は大きく変わります。暖房も同様に、必要以上に高い温度設定は電気代の増加につながるため注意が必要です。
ただし、無理に温度を我慢しすぎると体調不良の原因にもなりかねません。そのため、「快適に過ごせる範囲で少しだけ調整する」という意識が大切です。
風量を自動運転させる
エアコンの風量設定は「弱・中・強」で固定するよりも、「自動運転」に任せる方が節電につながります。なぜなら、エアコンは設定温度に到達するまでの間に最も多くの電力を消費するため、できるだけ早く目標温度に近づけることが重要だからです。
自動運転にしておくと、運転開始直後は強風で一気に室温を下げ（または上げ）、設定温度に達したあとは風量を抑えて効率よく運転してくれます。
こまめにオン・オフしない
電源をこまめにオン・オフしないことも、エアコンの電気代を節約する方法のひとつです。
そもそもエアコンは、電源を入れた直後に最も多くの電力を消費する家電です。そのため、短時間の外出やちょっとした離席のたびにオン・オフを繰り返すと、かえって電気代が高くなってしまうケースがあります。特に、外気温との差が大きい夏や冬は、室温を設定温度まで戻すのに大きなエネルギーが必要です。
目安としては、30分～1時間程度の外出であれば、つけっぱなしにした方が結果的に電気代が安くなることも少なくありません。もちろん、長時間家を空ける場合は電源を切った方が効率的ですが、「短時間ならつけっぱなし」という使い分けが重要です。
フィルターを掃除する
エアコンの効率を維持するうえで見落とされがちなのが、フィルターの掃除です。フィルターにホコリがたまると空気の通りが悪くなり、設定温度に到達するまでに余計な電力を消費してしまいます。
一般的には、フィルターが汚れている状態では消費電力が10～20％程度増えるとされており、その結果、冷暖房効率が低下し、電気代の増加につながる可能性があるのです。
なお、掃除の目安は2週間に1回程度です。取り外して掃除機でホコリを吸い取るだけでも効果があるので、こまめなメンテナンスを意識してみましょう。
ドアを閉める
冷暖房の効率を高めるためには、ドアを閉めて空調する範囲を限定することも重要なポイントです。ドアや間仕切りが開いたままになっていると、せっかく冷やした（または暖めた）空気が外に逃げてしまい、エアコンは余計な負荷をかけながら運転することになります。特にリビングと廊下、別の部屋がつながっている場合は注意が必要です。
空気が広い範囲に拡散してしまうことで、設定温度に到達しにくくなり、その分だけ電力消費が増えてしまいます。そのため、エアコンを使用する際は、以下を意識すると効果的です。
・使用していない部屋のドアは閉める
・カーテンや間仕切りで空間を区切る
・冷暖房する部屋を必要最小限にする
サーキュレーターや扇風機を併用する
エアコンの効率を高めるには、空気の流れを整えることも重要です。冷たい空気は下にたまりやすく、暖かい空気は上にたまりやすいという性質があるため、そのままでは室内に温度ムラが生じてしまいます。この状態だと、体感温度が安定せず、必要以上に設定温度を下げたり上げたりしてしまい、結果的に電気代が高くなる原因になります。
そこで活用したいのが、サーキュレーターや扇風機です。空気を循環させることで、室内全体の温度を均一に保ち、エアコンの負担を軽減できます。具体的には以下の使い方がおすすめです。
冷房時：床にたまった冷気を部屋全体に循環させる
暖房時：天井付近の暖気を足元に送り込む
エアコンを買い替える
長年同じエアコンを使い続けている場合は、思い切って買い替えを検討するのも有効な節電対策です。なぜなら、エアコンは年々省エネ性能が向上しており、10年ほど前のモデルと比べると消費電力に大きな差があるケースも少なくないからです。
最新モデルではインバーター制御や高効率コンプレッサーの進化により、必要な電力を抑えながら効率よく運転できるようになっています。初期費用はかかるものの、使用頻度が高い家庭であれば、電気代の削減によって数年で元が取れるケースもあるでしょう。
もし「購入から10年以上経っている」「効きが悪くなってきた」と感じている場合は、節電の観点からも買い替えを検討してみてください。
冷房での節電方法
ここからは、冷房時に特に効果的な節電テクニックを具体的に紹介します。
夏場の電気代を節約するために、ぜひ参考にしてください。
カーテンを遮光カーテンに変える
夏場の室温上昇の大きな原因は、窓から入り込む日差しです。実は、外からの熱の多くは窓を通じて室内に侵入するといわれており、これを対策するだけでも冷房効率は大きく変わります。
そこで有効なのが、遮光カーテンの活用です。遮光カーテンは日差しを遮ることで室温の上昇を抑え、エアコンの負担を軽減してくれます。特に日当たりの良い部屋では、その効果を実感しやすいでしょう。
具体的には、以下のような対策がおすすめです。
・日中はカーテンを閉めて直射日光を防ぐ
・遮光・断熱性能のあるカーテンに替える
・すき間から光が入らないように調整する
こうした対策を取り入れることで、室内の温度上昇を抑えられ、設定温度を無理に下げなくても快適に過ごしやすくなります。結果として、電気代の節約にもつながるでしょう。
除湿（ドライ）を活用する
夏場は気温に加えて湿度も高くなりやすく、同じ温度でも蒸し暑く感じることがあります。このような場合では、除湿（ドライ）機能を活用するのがおすすめです。
湿度が下がると体感温度も下がるため、実際の室温を大きく下げなくても快適に過ごしやすくなります。結果として、無理に冷やしすぎる必要がなくなり、消費電力の抑制につながるでしょう。
また、エアコンのドライ運転には、弱い冷房運転をベースにしたものも多く通常の冷房よりも電力消費を抑えられる場合があります。ただし、機種によっては冷房よりも電力を使うドライモードもあるため、取扱説明書で仕様を確認しておくと安心です。
風向きを上向きにする
冷房時は、エアコンの風向きを上向きに設定することで、効率よく室内を冷やせます。冷たい空気は重く、自然と下にたまりやすい性質があるため、最初から下向きに風を送ると、足元だけが冷えて室内全体に行き渡りにくくなるためです。一方で、風向きを上に向けておくと、天井付近に送られた空気がゆっくりと循環し、結果的に部屋全体をムラなく冷やしやすくなります。
特に、扇風機やサーキュレーターを併用していない場合は、風向き調整だけでも体感温度が変わることがあります。
換気してから冷房を付ける
外出先から帰宅した直後の部屋は、熱気がこもっており室温が大きく上がっていることが多いものです。この状態でいきなり冷房をつけると、高温の空気を一気に冷やす必要があるため、エアコンに大きな負荷がかかり、消費電力も増えやすくなります。
そこでおすすめなのが、冷房をつける前に一度換気をすることです。窓やドアを開けてこもった熱気を外に逃がし、比較的温度の低い外気を取り込むことで、室内の温度を下げやすくなります。ひと手間ではありますが、冷房の立ち上がりをスムーズにし、結果的に電気代の節約にもつながるでしょう。
暖房での節電方法
最後に、暖房時に特に意識したい節電テクニックを具体的に紹介します。
加湿する
暖房時の節電には、加湿が効果的です。空気が乾燥していると体感温度が下がりやすく、同じ室温でも寒く感じてしまうため、つい設定温度を上げてしまいがちです。
一方で、適度に加湿された空間では、体感温度が上がりやすく、実際の室温を高くしすぎなくても快適に過ごせるようになります。これによってエアコンの負担が減り、結果的に消費電力の削減にもつながるでしょう。
風向きを下向きにする
暖房時は、エアコンの風向きを下向きに設定することで、効率よく室内を暖められます。暖かい空気は軽く、天井付近にたまりやすい性質があるため、風向きが上向きでは足元が冷えたままになり、体感温度が上がりにくくなってしまいます。
そこで、風向きを下向きにして足元に暖気を送ることで、室内全体の温度をバランスよく整えることが可能です。結果として、必要以上に設定温度を上げなくても快適に過ごせるようになり、節電にもつながります。
まとめ
エアコンの電気代は、使い方次第で大きく変わります。本記事で紹介したように、設定温度の見直しや風量の自動運転、フィルター掃除といった基本的な対策だけでも、無理なく節電を実現することが可能です。
また、冷房では日差しや湿度対策、暖房では加湿や風向き調整など、それぞれの特性に合わせた工夫を取り入れることで、快適さを保ちながら電気代を抑えられます。
重要なのは、「我慢する節電」ではなく、「効率よく使う節電」を意識することです。まずはできることから取り入れて、無理のない節電を始めてみてはいかがでしょうか。