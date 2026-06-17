家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較

省エネ家電に買い替えて電気代を節約 独自の補助金を導入する自...

【家電コンサルのお得な話・298】 全国の自治体で、「省エネ家電買い替え促進事業」が広がっている。物価高や電気料金上昇が続く中、家庭の負...