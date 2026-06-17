家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較
コラム
2026/06/17 18:00
「電気代が高くなっているけど、どの家電が一番コストがかかっているのだろう？」と気になっていませんか？冷蔵庫やエアコン、洗濯機など、毎日使う家電は便利な反面、気づかないうちに電気代の大きな負担になっていることもあります。
そこで本記事では、主要な家電の電気代を一覧でわかりやすく比較したうえで、特にコストがかかりやすい家電や節電のポイントも解説します。毎月の電気代を少しでも抑えたい方は、ぜひ参考にしてください。
家電の電気代を把握するうえで、まず理解しておきたいのが「年間消費電力量」と「定格消費電力」の違いです。
年間消費電力量：一定の使用条件のもとで、1年間に消費する電力量（kWh）
定格消費電力：最大出力に近い条件下で使用した場合の消費電力（W）
中でも、実際の電気代の目安として参考になるのは年間消費電力量です。定格消費電力はあくまでJISが定めた条件下での数値で、多くが「最大時の性能」を示す数値であり、日常的な使用状況とは異なるケースが多い点に注意が必要です。一方で、年間消費電力量は実際の使用パターンを想定して算出されているため、電気代の比較や目安として適しています。
なお、環境省によると、2023年に1世帯が1年間で消費した電力量は平均で3,911kWhでした。これを全国家庭電気製品公正取引協議会が示す目安単価（31円/kWh）に当てはめて考えると、12万1,241円となります。
ただし、実際の電気代は使用時間や頻度、製品の年式、省エネ性能などによって大きく変わることを覚えておきましょう。
空調家電は、家庭の中でも電気代が高くなりやすいカテゴリーです。特にエアコンは使用時間が長くなりがちなため、年間の電気代に大きく影響します。以下は、代表的な空調家電の年間消費電力量と電気代の目安です。
このように比較すると、エアコンは他の空調機器と比べて電気代が突出して高いことがわかります。一方で、扇風機やサーキュレーターは消費電力が小さく、長時間使っても電気代は比較的低く抑えられます。そのため、エアコンと併用することで、設定温度を無理に下げすぎずに済み、結果的に節電につながるケースも多いです。
空調家電は「単体で使う」よりも、「組み合わせて効率よく使う」ことが電気代を抑えるポイントといえるでしょう。
生活家電は毎日の家事で欠かせない一方、使い方によって電気代に差が出やすいのが特徴です。特に冷蔵庫のように24時間稼働する家電は、年間で見ると大きなコストにつながります。以下は、代表的な生活家電の年間消費電力量と電気代の目安です。
一覧からもわかるように、冷蔵庫と洗濯乾燥機は電気代が高くなりやすい生活家電です。
冷蔵庫は常に稼働しているため、わずかな効率の違いが年間コストに直結します。また、洗濯乾燥機は乾燥機能を使うかどうかで電気代が大きく変わる点に注意が必要です。一方で、乾燥機能がついていない洗濯機や掃除機は使用時間が限られているため、電気代は比較的抑えやすい傾向にあります。
生活スタイルに合わせて使い方を見直すことが、無理のない節電につながるでしょう。
照明は日常的に長時間使用する家電のひとつで、種類によって電気代に大きな差が出やすいのが特徴です。特に、従来の白熱電球とLEDでは、消費電力に数倍の違いがあります。
以下では、白熱電球とLED照明の年間消費電力量と電気代の目安をまとめました。
比較すると、白熱電球はLED照明の約4倍前後の電気代がかかるケースもあることがわかります。
LEDは消費電力が少ないだけでなく、寿命が長いというメリットもあるため、長期的に見ればコスト削減につながりやすい照明です。照明は使用時間が長くなりがちな分、小さな差でも年間では大きな金額差になります。
「まだ使えるから」とそのままにせず、LEDへの切り替えを検討してみるのも有効な節電対策といえるでしょう。
テレビやパソコンなどの娯楽・情報家電は、使用時間が長くなりやすい一方で、機種や使い方によって電気代に差が出やすいのが特徴です。
以下では、代表的な娯楽・情報家電の年間消費電力量と電気代の目安をまとめました。
一覧を見ると、デスクトップPCは比較的電気代が高くなりやすいことがわかります。高性能なCPUやグラフィックボードを搭載している場合、消費電力が増えやすいためです。一方で、ノートPCは省電力設計のモデルが多く、同じ作業でも電気代を抑えやすい傾向があります。
また、テレビも長時間つけっぱなしにすると、年間では無視できないコストになります。視聴しない時間はこまめに電源を切るなど、使い方を見直すことが節電のポイントといえるでしょう。
調理家電は一度に多くの電力を消費するものが多いものの、使用時間が短いため、年間の電気代は意外と抑えられるケースも少なくありません。以下は、代表的な調理家電の年間消費電力量と電気代の目安です。
中でも、IHクッキングヒーターや電気ポット、食洗機は電気代が高くなりやすい家電です。特に電気ポットは保温時間が長くなりがちなため、使い方によっては想像以上に電気代がかかることがあります。必要なときだけ沸かすなどの工夫が重要です。一方で、電子レンジは消費電力自体は高いものの使用時間が短いため、年間の電気代は比較的低く抑えられます。
調理家電は「使用時間」と「保温・待機の有無」が電気代を左右するポイントといえるでしょう。
季節家電は使用する時期が限られているものの、短期間で集中的に使うため、使い方によっては電気代が大きくなりやすいのが特徴です。以下では、代表的な季節家電の年間消費電力量と電気代の目安をまとめました。
季節家電は「どの範囲を暖めるか」によって効率が大きく変わります。部屋全体を暖めるのか、部分的に暖をとるのかを意識して使い分けることが、節電のポイントといえるでしょう。
日常的に使うその他家電の年間消費電力量と電気代の目安は、以下の通りです。
これらの家電は使用時間こそ短いものの、積み重なることで年間の電気代に影響することがあります。特に、電気給湯器や温水洗浄便座のように常時稼働する機器は、見落とされがちですので注意が必要です。
ここまで紹介した家電を、年間の電気代が高い順にランキング形式で整理しました。どの家電が家計に影響しやすいのかを、一覧で確認してみましょう。
電気代を節約したい場合は、まずはこれら上位の家電から使い方を見直すと効果を実感しやすいでしょう。
なお、電気ストーブやデスクトップPCなどは、使用頻度によって年間の電気代が大きく変動します。また、ランキングは一般的な使用条件をもとにした目安であり、使用時間や地域、機種によって順位は前後します。
家電の電気代は、消費電力と使用時間によって大きく変わります。特にエアコンや電気給湯器、冷蔵庫などは長時間稼働するため、年間の電気代に与える影響が大きい家電です。一方で、電子レンジやドライヤーのように消費電力が高くても、使用時間が短ければ電気代は比較的抑えられます。
そのため、節電を意識する際は「どの家電をどれだけ使っているか」を見直すことが重要です。まずは電気代の大きい家電から使い方を工夫し、無理のない範囲で効率よく節電を進めていきましょう。
そこで本記事では、主要な家電の電気代を一覧でわかりやすく比較したうえで、特にコストがかかりやすい家電や節電のポイントも解説します。毎月の電気代を少しでも抑えたい方は、ぜひ参考にしてください。
年間消費電力量と定格消費電力
家電の電気代を把握するうえで、まず理解しておきたいのが「年間消費電力量」と「定格消費電力」の違いです。
年間消費電力量：一定の使用条件のもとで、1年間に消費する電力量（kWh）
定格消費電力：最大出力に近い条件下で使用した場合の消費電力（W）
中でも、実際の電気代の目安として参考になるのは年間消費電力量です。定格消費電力はあくまでJISが定めた条件下での数値で、多くが「最大時の性能」を示す数値であり、日常的な使用状況とは異なるケースが多い点に注意が必要です。一方で、年間消費電力量は実際の使用パターンを想定して算出されているため、電気代の比較や目安として適しています。
なお、環境省によると、2023年に1世帯が1年間で消費した電力量は平均で3,911kWhでした。これを全国家庭電気製品公正取引協議会が示す目安単価（31円/kWh）に当てはめて考えると、12万1,241円となります。
ただし、実際の電気代は使用時間や頻度、製品の年式、省エネ性能などによって大きく変わることを覚えておきましょう。
空調
空調家電は、家庭の中でも電気代が高くなりやすいカテゴリーです。特にエアコンは使用時間が長くなりがちなため、年間の電気代に大きく影響します。以下は、代表的な空調家電の年間消費電力量と電気代の目安です。
|家電
|変換消費電力量
|年間電気代（31円/kWh）
|エアコン
|約800～1200kWh
|約2万4800～3万7200円
|扇風機
|約20～40kWh
|約620～1240円
|サーキュレーター
|約30～60kWh
|約930～1860円
このように比較すると、エアコンは他の空調機器と比べて電気代が突出して高いことがわかります。一方で、扇風機やサーキュレーターは消費電力が小さく、長時間使っても電気代は比較的低く抑えられます。そのため、エアコンと併用することで、設定温度を無理に下げすぎずに済み、結果的に節電につながるケースも多いです。
空調家電は「単体で使う」よりも、「組み合わせて効率よく使う」ことが電気代を抑えるポイントといえるでしょう。
生活家電
生活家電は毎日の家事で欠かせない一方、使い方によって電気代に差が出やすいのが特徴です。特に冷蔵庫のように24時間稼働する家電は、年間で見ると大きなコストにつながります。以下は、代表的な生活家電の年間消費電力量と電気代の目安です。
|家電
|年間消費電力量の目安
|年間電気代（31円/kWh）の目安
|冷蔵庫
|約200～350kWh
|約6200～1万850円
|洗濯機
|約50～100kWh
|約1550～3100円
|洗濯乾燥機
|約500～1,000kWh
|約1万5500～3万1000円
|掃除機
|約30～70kWh
|約930～2170円
一覧からもわかるように、冷蔵庫と洗濯乾燥機は電気代が高くなりやすい生活家電です。
冷蔵庫は常に稼働しているため、わずかな効率の違いが年間コストに直結します。また、洗濯乾燥機は乾燥機能を使うかどうかで電気代が大きく変わる点に注意が必要です。一方で、乾燥機能がついていない洗濯機や掃除機は使用時間が限られているため、電気代は比較的抑えやすい傾向にあります。
生活スタイルに合わせて使い方を見直すことが、無理のない節電につながるでしょう。
照明
照明は日常的に長時間使用する家電のひとつで、種類によって電気代に大きな差が出やすいのが特徴です。特に、従来の白熱電球とLEDでは、消費電力に数倍の違いがあります。
以下では、白熱電球とLED照明の年間消費電力量と電気代の目安をまとめました。
|種類
|年間消費電力量の目安
|年間電気代（31円/kWh）の目安
|LED照明
|約30～80kWh
|約930～2480円
|白熱電球
|約200～400kWh
|約6200～1万2400円
比較すると、白熱電球はLED照明の約4倍前後の電気代がかかるケースもあることがわかります。
LEDは消費電力が少ないだけでなく、寿命が長いというメリットもあるため、長期的に見ればコスト削減につながりやすい照明です。照明は使用時間が長くなりがちな分、小さな差でも年間では大きな金額差になります。
「まだ使えるから」とそのままにせず、LEDへの切り替えを検討してみるのも有効な節電対策といえるでしょう。
娯楽・情報
テレビやパソコンなどの娯楽・情報家電は、使用時間が長くなりやすい一方で、機種や使い方によって電気代に差が出やすいのが特徴です。
以下では、代表的な娯楽・情報家電の年間消費電力量と電気代の目安をまとめました。
|家電
|年間消費電力量の目安
|年間電気代（31円/kWh）の目安
|テレビ
|約100～200kWh
|約3100～6200円
|デスクトップPC
|約200～400kWh
|約6200～1万2400円
|ノートPC
|約30～100kWh
|約930～3100円
一覧を見ると、デスクトップPCは比較的電気代が高くなりやすいことがわかります。高性能なCPUやグラフィックボードを搭載している場合、消費電力が増えやすいためです。一方で、ノートPCは省電力設計のモデルが多く、同じ作業でも電気代を抑えやすい傾向があります。
また、テレビも長時間つけっぱなしにすると、年間では無視できないコストになります。視聴しない時間はこまめに電源を切るなど、使い方を見直すことが節電のポイントといえるでしょう。
調理家電
調理家電は一度に多くの電力を消費するものが多いものの、使用時間が短いため、年間の電気代は意外と抑えられるケースも少なくありません。以下は、代表的な調理家電の年間消費電力量と電気代の目安です。
|家電
|年間消費電力量の目安
|年間電気代（31円/kWh）の目安
|電子レンジ
|約20～80kWh
|約620～2,480円
|IHクッキングヒーター
|約300～600kWh
|約9,300～1万8,600円
|炊飯器
|約100～200kWh
|約3,100～6,200円
|電気ポット
|約200～400kWh
|約6,200～1万2,400円
|食洗機
|約300～500kWh
|約9,300～1万5,500円
中でも、IHクッキングヒーターや電気ポット、食洗機は電気代が高くなりやすい家電です。特に電気ポットは保温時間が長くなりがちなため、使い方によっては想像以上に電気代がかかることがあります。必要なときだけ沸かすなどの工夫が重要です。一方で、電子レンジは消費電力自体は高いものの使用時間が短いため、年間の電気代は比較的低く抑えられます。
調理家電は「使用時間」と「保温・待機の有無」が電気代を左右するポイントといえるでしょう。
季節家電
季節家電は使用する時期が限られているものの、短期間で集中的に使うため、使い方によっては電気代が大きくなりやすいのが特徴です。以下では、代表的な季節家電の年間消費電力量と電気代の目安をまとめました。
|家電
|年間消費電力量の目安
|年間電気代（31円/kWh）の目安
|電気ストーブ
|約300～600kWh
|約9300～1万8600円
|電気カーペット
|約200～500kWh
|約6200～1万5500円
|こたつ
|約100～300kWh
|約3100～9300円
季節家電は「どの範囲を暖めるか」によって効率が大きく変わります。部屋全体を暖めるのか、部分的に暖をとるのかを意識して使い分けることが、節電のポイントといえるでしょう。
その他家電
日常的に使うその他家電の年間消費電力量と電気代の目安は、以下の通りです。
|家電
|年間消費電力量の目安
|年間電気代（31円/kWh）の目安
|ドライヤー
|約20～40kWh
|約620～1240円
|アイロン（衣類）
|約30～60kWh
|約930～1860円
|電気給湯器
|約1000～2000kWh
|約3万1000～6万2000円
|温水洗浄便座
|約150～300kWh
|約4650～9300円
これらの家電は使用時間こそ短いものの、積み重なることで年間の電気代に影響することがあります。特に、電気給湯器や温水洗浄便座のように常時稼働する機器は、見落とされがちですので注意が必要です。
電気代ランキング
ここまで紹介した家電を、年間の電気代が高い順にランキング形式で整理しました。どの家電が家計に影響しやすいのかを、一覧で確認してみましょう。
|順位
|家電
|年間電気代の目安
|1位
|電気給湯器
|約3万1000～6万2000円
|2位
|エアコン
|約2万4800～3万7200円
|3位
|洗濯乾燥機
|約1万5500～3万1000円
|4位
|IHクッキングヒーター
|約9300～1万8600円
|5位
|電気ストーブ
|約9300～1万8600円
|6位
|食洗機
|約9300～1万5500円
|7位
|電気ポット
|約6200～1万2400円
|8位
|デスクトップPC
|約6200～1万2400円
|9位
|冷蔵庫
|約6200～1万850円
|10位
|テレビ
|約3100～6200円
電気代を節約したい場合は、まずはこれら上位の家電から使い方を見直すと効果を実感しやすいでしょう。
なお、電気ストーブやデスクトップPCなどは、使用頻度によって年間の電気代が大きく変動します。また、ランキングは一般的な使用条件をもとにした目安であり、使用時間や地域、機種によって順位は前後します。
まとめ
家電の電気代は、消費電力と使用時間によって大きく変わります。特にエアコンや電気給湯器、冷蔵庫などは長時間稼働するため、年間の電気代に与える影響が大きい家電です。一方で、電子レンジやドライヤーのように消費電力が高くても、使用時間が短ければ電気代は比較的抑えられます。
そのため、節電を意識する際は「どの家電をどれだけ使っているか」を見直すことが重要です。まずは電気代の大きい家電から使い方を工夫し、無理のない範囲で効率よく節電を進めていきましょう。