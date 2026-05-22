雨の日の洗濯も快適！「衣類乾燥除湿機」は部屋干しに強い

ビックカメラ大宮西口そごう店 家電コーナー販売員の

鈴木颯太（すずき・そうた）さん

部屋干しする場所を決めてから選びましょう

（1）置き場所を先に決めると、商品も選びやすい

（2）ニオイ対策など、乾燥以外の機能も検討

（3）省エネタイプを選ぶと、月々の電気代もお得に

ビックカメラ大宮西口そごう店の除湿機コーナー

A4用紙サイズながら大容量4L排水タンクのツインバード

ツインバードの

「衣類乾燥除湿機 JS-E955W」

「夜干し」する共働き世帯におすすめのシャープ

シャープの

「HYBRID 365 CV-UH160」

（※）すべての菌を除菌するわけではありません。菌により効果は異なります

乾いたら運転ストップ！電気代が気になる人はパナソニック

パナソニックの

「衣類乾燥除湿機 F-YEX90D」

【おしえてビックさん・43】沖縄・奄美地方は既に梅雨入りし、全国的にもこれから本格的な梅雨シーズンに突入します。花粉症などで洗濯物の部屋干しがマストな人も多いでしょう。そこで活躍するのが、衣類乾燥除湿機です。乾燥や除湿だけでなく、気になる生乾きによる嫌なニオイも解消してくれます。そこで、ビックカメラ大宮西口そごう店 家電コーナー販売員の鈴木颯太（すずき・そうた）さんに、雨の日も洗濯が快適で、部屋干しに強い衣類乾燥除湿機をおしえてもらいました。鈴木さんは、衣類乾燥除湿機を選ぶ際の三つのポイントを挙げます。衣類乾燥除湿機はパワフルなほど衣類の乾きも早くなりますが、本体サイズのチェックも重要です。使う場所をあらかじめ決めておき、そのスペースに設置できる商品を選びましょう。光熱費の高騰もあり、省エネタイプかどうかも気になるところです。さっそく商品について鈴木さんにおしえてもらいます。鈴木さんが推す1品目は、ツインバードの「衣類乾燥除湿機 JS-E955W」です。おすすめする理由について「設置面積がほぼA4用紙サイズなのに、排水タンク容量はなんと4L！設置場所にも困らず大容量なので、初めて衣類乾燥除湿機を購入する方に特におすすめです」と説明します。また「本体サイズがA4用紙のサイズと変わらないので、今話題の“スペースパフォーマンス”もバッチリ。自然乾燥に比べて約1／9の時間で乾燥できるので、厚手のタオルや翌日着たい洋服を乾燥するパワーもあります」と、コンパクトサイズながらパワフルな除湿機能を推します。さらに「この機種の除湿方式は『コンプレッサー式』です。湿った空気を冷やして結露させ、水分を取り除きタンクにためていく仕組みなので、梅雨の時期に大活躍が期待できます」と解説します。コンプレッサー式は消費電力が低いのもポイントです。鈴木さんがこの商品をおすすめしたいのは、次のような人です。「衣類乾燥除湿機を使ってみたいけど、何が良いのかわからないお客様がまず使ってみるのにおすすめ！浴室乾燥機がない浴室や脱衣所など狭いスペースで洗濯物を干す環境におすすめ。シンプル操作なのに、省スペースかつパワフルなので初めての利用にピッタリ」と、エントリーモデルとして最適のようです。鈴木さんが推す2品目は、シャープの「HYBRID 365 CV-UH160」です。おすすめする理由について、鈴木さんは次のようにアドバイスします。「『プラズマクラスター』で生乾き臭を消臭・除菌できるので1年中快適に過ごせます！嫌な生乾き臭も、衣類だけでなくお部屋に広がったニオイも分解してくれます。それに加え、除菌（※）も可能なので快適で清潔な生活を送ることができます」と、プラズマクラスターの効果に触れます。また、「この機種は低騒音設計なのも特徴です。前面に低騒音設計の防音パネルを搭載しているので、『強』運転時で約41dB、『速乾』運転時で43dB、『夜干し』運転時で38dBとほぼ図書館（40dB）と同程度の静かさなので、洗濯物の夜干し・部屋干しにもおすすめします」と説明。寝ている間に衣類を干したい人にピッタリですね。さらに「昨年一部モデルで採用している大好評の『感動タンク』（排水タンク）は、しゃがまずに引き出せて、タンクの蓋を外すことなく、傾けるだけで排水が可能。また360°自由自在のキャスター付きなので、お部屋の移動も楽々です」と、使い勝手の良さをプッシュします。「この機種の除湿方式は、気温の高い夏におすすめのコンプレッサー式と、気温の低い冬でも能力を落とさずに使えるデシカント方式、この二つの組み合わせを適切なバランスで制御するオールシーズンハイブリッドになっています」と、商品名のHYBRID 365が示す1年中使える点を強調します。鈴木さんはこの商品をおすすめする人を、次のように紹介します。「部屋干しのニオイが気になるお客様や、お子様がいらっしゃるご家族におすすめ！住宅環境により外干しができない方や、共働きのご家族など夜洗濯して部屋干しすることが多い方におすすめのモデルです。オールシーズンハイブリッドなので、梅雨の時期以外でも年間を通して部屋干しするお客様におすすめの1台です」。鈴木さんが推す3品目は、パナソニックの「衣類乾燥除湿機 F-YEX90D」です。おすすめする理由について「運転停止機能つき、本体もコンパクトなので、コストパフォーマンスとスペースパフォーマンスのどちらにも優れた商品になっています！電気代が気になるこのご時世にピッタリの商品です」と、省エネ性能の高さを挙げます。「コストパフォーマンスの秘密は、エコナビ／カラッとセンサーとエコ・ハイブリッドの二つです。エコナビ／カラッとセンサーは、運転開始から定期的に温度、湿度の変化度合いをチェックし、洗濯物が乾いた頃合いで自動停止をしてくれるので、無駄な運転を防ぎます。パナソニック独自のエコ・ハイブリッド方式の効率の良い運転により、従来の製品より電気代がかかりにくくなっています」と追加で説明します。また、「本体はとてもコンパクトな設計でスペースパフォーマンスが高いのも特徴です。特徴的な横長の本体が、ズボンやワンピースなど丈の長いお洋服を吊るした下から送風できるようになりました。下向き送風機能を利用すれば、お子さんのいらっしゃる方なら経験のある『明日持っていく！』と急に言われて困るような上履きの乾燥や、急な豪雨に濡れた靴、清潔に保つ必要のあるバスマットなどの乾燥にも最適です」と、日常の様々な利用シーンで活躍します。さらに、「パナソニック独自のナノイーXもおすすめポイントの一つです。ナノイーXで部屋干し衣類の除菌、部屋干し臭のニオイも抑制可能。それに加え、衣類ケアモードで洗いにくい衣類や、この機種だけ寝具も除菌、脱臭できちゃいます。電気代を気にすることなく、1年中使うことができ、コスパとスぺパに優れた商品です」と太鼓判を押します。鈴木さんがこの商品をおすすめするのは、次のような人です。「衣類乾燥除湿機を導入したいけどスペースがない、1年中使いたいけど電気代が気になる、そのようなお客様に特におすすめです。また、なかなか外干しすることが難しい環境下の単身の方や、お子様がいらっしゃるご家族など、幅広いお客様におすすめです。高さが低いモデルなので、お気に入りのお洋服や靴などを収納しているウォークインクローゼットなどの除湿にもご利用いただけます」。最後に、鈴木さんが接客時に心掛けていることをおしえてもらいました。「家電という生活必需品のご案内を通じて、商品のお悩みや、お客様にあったピッタリの商品をお探しさせていただき、お客様から信頼いただく販売員となることで、お客様に私のファンになっていただくことを目標にしております！大宮にお越しの際は、ぜひ私にお声掛けください！」衣類乾燥除湿機は除湿方式や電気代、脱臭、干す衣類の多さ、サイズ、使う時間帯などその人の暮らし方に応じて選び方も変わります。これからの梅雨シーズンの部屋干しで悩んだら、鈴木さんに相談してみましょう。