個人向けサービス「りそなプラス」開始へ　アプリを通じた「優待」提供も

「りそなプラス」開始へ

「くらしの優待」を提供

新しいポイントプログラムを含む協業のイメージ図

りそなホールディングス（以下、りそなグループ）は、第一ライフグループ（旧第一生命ホールディングス）、ジェーシービー（JCB）とそれぞれ協業に向けて基本合意を結び、9月下旬を目途に、スマートフォン（スマホ）向け公式アプリ「りそなグループアプリ」と連携した「くらし」を起点とした個人向けサービス「りそなプラス」の提供を開始する。新サービスは、複数のパートナーが有する知見や強みを結集しながら、「次世代リテール金融の創造」を具現化することを目的とした取り組みとなる。今回の協業の第一弾として、りそなグループの口座を開設すると、「くらしの優待」として、りそなグループアプリで、第一ライフグループ子会社のベネフィット・ワンが提供するくらしに役立つ優待コンテンツを利用できる。優待コンテンツは、国内最大級となる国内外最大140万件以上。今後は位置情報や顧客の趣味・志向に応じた最適な優待の案内や、アプリを持っているだけで自然に割引優待が適用される独自のサービスの実現などを目指す。また2027年度に、JCBの「J-POINT」と連携し、現在、銀行取引などに応じて付与しているりそなグループのポイントサービス（りそな銀行・埼玉りそな銀行のりそなクラブ、関西みらい銀行の関西みらいクラブ、みなと銀行のみなとクラブの各ポイントサービス）をリニューアルする。新しいポイントプログラムでは、りそなグループのJCBカードの保有の有無にかかわらず「J-POINT」ブランドでの新しいポイントを提供し、ポイントの決済利用や、さまざまな商品・景品などへの交換が可能となる予定。サービスの詳細は現在検討中。「りそなプラス」では、日々のくらしを起点に、「便利さ」「お得さ」「安心感」を分かりやすく提供し、社会や環境が変化しても、変わらず頼れる存在を目指す。