定額制インドアゴルフ「マイゴル小山店」オープン

「マイゴル小山店」の外観

初心者から上級者まで幅広く楽しめる

施設内の様子

施設内には酸素ボックス「O2 BOX」も用意

マイゴルは5月1日に、同社が展開する定額制インドアシミュレーションゴルフ練習場「マイゴル」の新店舗として、「マイゴル小山店」（栃木県小山市）が、グランドオープンした。「マイゴル小山店」は、定額制で24時間使い放題なので、初心者に重要な「ボールに当たる感覚」や「クラブの振り方」に慣れる練習量の確保に適したインドアシミュレーションゴルフ練習場。無料のレンタルクラブを用意しているため、手ぶらで気軽に通える。施設内には、Golfzon製のシミュレーターとして、練習に特化した「GDR Plus」×4台、ラウンドモードに対応した「Vision Plus」×1台を導入し、利用目的に応じて使い分けられる。「GDR Plus」は、フォーム確認や反復練習を重ねたい人向けの構成で、基礎づくりを重視したい利用者に適している。「Vision Plus」は、コースを回る感覚に近いラウンドモードに対応し、実戦的なイメージを持ちつつ練習を進められる。あわせて、インドア練習やレッスンに対応した高解像度カメラセンサーを備えており、ショットデータや球筋を確認しつつ練習が可能で、専用アプリを通じたレッスンプロとのマッチングによる、マンツーマンレッスン（別途料金が発生）も受けられる。さらに、酸素ボックス「O2 BOX」をリフレッシュ空間として使用できる。5月中は無料での利用が可能で、練習またはラウンド前後のコンディション調整に役立てられる。また、6月からは「O2 BOX」のみの提供も予定している。なお、6月からは専属ティーチングプロの配属も予定しており、レッスン体制を本格化する。今後は、設備だけでなく指導体制の充実を図って、ゴルファーにとってのオールインワンな施設を目指す。月額料金は、平日デイプランが8800円、リミテッドプランが1万3200円、ベーシックプランが1万4300円、レッスン受け放題プランが1万9800円、ジュニアプランが6600円、ジュニアレッスンプランが1万3200円、親子プランが1万1000円。