ゴルフ距離計測器「Shot Navi」　高性能で2万5000円以下

必要な機能をすべて搭載

テクタイトは、ゴルフ用距離計測器「Shot Navi」シリーズから、高機能と低価格を両立したレーザー距離計「STEADY」を4月下旬に発売した。ピンシーク計測やスキャン計測、さらに3点間距離計測機能を搭載し、0.1yd単位の高精度計測と0.05秒の瞬間計測を実現。プレー中の戦略に必要な機能と高い測定性能を備えながら、2万5000円以下という価格で販売する。「STEADY」は、シーンに応じた3種の計測方法に対応。ポイント計測では、目標物までの距離を計測する。ピンシーク計測（ピン捜索補助機能）では、優先的にピンフラッグを計測し、振動とともにピンフラッグまでの距離をロックする。スキャン計測は、バンカーやクリーク、木など様々な目標物までの距離を一度に知りたいときに役立つ機能となっている。また、3点間距離計測（3D計測モード）を搭載し、ボールの位置まで行かなくても、カートなどの離れた場所から目標物までの距離計測が可能。1yd単位で距離を表示し、精度の高い測定結果を確認できる。さらに、超高速0.05秒のスピードで、ボタンを押した瞬間に計測距離を表示する。価格は2万4970円。