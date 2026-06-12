梅雨のストレス解消、“洗濯サブスク”という新習慣　宅配型「しろふわ便」が利用者増加

「しろふわ便」が悩みを解決

リピート率98％

“洗濯サブスク”という選択肢

においも残さずふわふわな仕上がりに

専門スタッフによる丁寧な手畳み

専属ドライバーによる集配

サービス対象エリア

関東の梅雨入りに伴って、洗濯に関する悩みが一気に増えている。「乾かない」「生乾き臭が気になる」「洗濯物が溜まる」といった声が多い。そんなストレスを感じる家庭は少なくないといえる。こうした悩みを解決してくれるのが、宅配型の洗濯代行サービス「しろふわ便」だ。J＆Jカンパニーが提供する同サービスは、洗濯の手間を丸ごと任せられる点が支持され、梅雨シーズンをきっかけに利用者が増加しているという。しろふわ便は、“洗濯サブスク”である点が特徴。利用者は専用バッグに洗濯物を詰めて送るだけで、洗濯や乾燥、畳みまで一括で任せることができる。スマートフォンから集荷依頼が可能で、自宅にいながら完結しており、利便性が高い。料金は月額9500円から。利用頻度に応じて選べるため、忙しい共働き世帯や子育て家庭を中心に支持が広がっているという。利用者からは、「洗濯していた時間が自由時間に変わった」「もう自分で洗濯していた頃には戻れない」といった声も寄せられているとのことだ。高評価を得ている理由は、品質へのこだわりにもある。1件ごとの個別洗いでプライバシーを確保、高温ガス乾燥によるふわふわ仕上げ、専門スタッフによる丁寧な手畳みといった工程を、専属チームが一括で対応。専属ドライバーによる集配型サービスのため、店舗への持ち込みや待ち時間は不要。不在時の受け渡しにも対応している。その結果、リピート率は約98％の高水準を記録しているという。現在、初めての利用者向けにお試しキャンペーンを実施中。個人が1回1800円、エリアによって1500円で体験できる。法人は初回無料。これまで洗濯代行を使ったことがない層に向け、気軽に体験できる環境を整えている。洗濯は日常的な家事の中でも負担が大きく、特に梅雨時期はその負荷がさらに増す。その課題を解消する手段として、“洗濯サブスク”は時間を買う選択として広がりつつあるということだ。共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化が進む中、家事の外部化は今後さらに加速する可能性がある。