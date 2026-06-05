狭い家でもOK！「ドラム式洗濯乾燥機」はスリムがトレンド

ビックカメラ池袋西口店

家電コーナー販売員の

藤野浩介（ふじの・こうすけ）さん

事前に設置場所のサイズを確認しましょう

（1）事前に防水パンのサイズを確認

（2）乾燥方式はヒートポンプ式が省エネ

（3）洗剤自動投入機能があると便利

ビックカメラ池袋西口店の

ドラム式洗濯乾燥機コーナー

設置スペースで悩んだらアクア

アクアの「まっ直ぐドラム AQW-DMS10A」

「無排気乾燥」でサニタリールームが快適のシャープ

シャープの

「プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-8XS1」

夜間やテレワーク中の洗濯・乾燥が静かなパナソニック

パナソニックの

「ドラム式洗濯乾燥機 NA-SD10UB」

【おしえてビックさん・44】梅雨シーズンは、洗濯～乾燥まで1台で完結するドラム式洗濯乾燥機が活躍します。あこがれの家電ですが、最近では建築資材の高騰で住宅の狭小化が進み、「設置できない」という声も…。そこで、ビックカメラ池袋西口店 家電コーナー販売員の藤野浩介（ふじの・こうすけ）さんに、一人暮らしや二人暮らし、スリムタイプを検討している子育て世帯でも設置できるドラム式洗濯乾燥機をおしえてもらいました。藤野さんは、スリムなドラム式洗濯乾燥機を選ぶ際の三つのポイントを挙げます。事前にドラム式洗濯乾燥機を置く防水パンのサイズ確認は欠かせません。今回紹介するスリムタイプは、すべて一般的な60cm角（内寸幅59cm以上）の防水パンに設置できます。また、一人暮らしや家族構成により、必要な洗濯・脱水容量や乾燥容量も変わるので、その点もチェックしましょう。洗濯する衣類の多さにより、洗剤の投入量を自動で調整してくれる機能も、とても便利です。さっそく商品について藤野さんにおしえてもらいます。藤野さんが推す1品目は、アクアの「まっ直ぐドラム AQW-DMS10A」です。おすすめする理由について「幅59.5cm、奥行き59.8cm、高さ94.3cmとドラム式洗濯乾燥機の中でもコンパクトでスリムなサイズのため、ワンルームの賃貸物件にも設置しやすくておすすめです。洗濯・脱水容量10kg／乾燥容量5kgなので、週末にまとめて洗濯をする一人暮らしのお客様にもぴったりです」と説明します。60cm角防水パンに置けるので、縦型洗濯機からの置き換えも可能です。さらに、「洗剤自動投入機能を搭載しているため、毎回洗剤を計量する手間が省けます。加えて、衣類を傷めにくいヒートポンプ乾燥機能を搭載しています。シワを抑えてふんわり仕上げるので、大切な衣類も長持ちします」とアドバイスします。ヒートポンプ乾燥は、ヒーター方式より省エネであるだけでなく、衣類をやさしくケアします。藤野さんがこの商品をおすすめしたいのは、「一人暮らしで、週末にまとめ洗いをされるお客様。ドラム式洗濯乾燥機を希望しているけど、サイズが限定されているお客様」とのこと。一人暮らしで設置サイズに悩んだとき、最初に検討したい一台です。藤野さんが推す2品目は、シャープの「プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-8XS1」です。おすすめする理由について、藤野さんは次のように説明します。「奥行き60cmのスリム設計で、洗濯・脱水容量8kg、乾燥容量4kgを備えており、二人暮らしのお客様にもおすすめ機種です。洗浄性能、乾燥性能共に優れている点も魅力です」。具体的に、「洗浄性能では、水道水を微細な水滴にして高圧噴射する『マイクロ高圧洗浄』で、少ない水量でも繊維の奥までしっかり浸透し、しつこい汚れ落とし、すすぎまで高い洗浄力を発揮します。乾燥性能では、低温でしっかりと衣類を乾かす『ヒートポンプ乾燥』に加え、乾燥時の蒸気を外に排出しにくい構造の『無排気乾燥』もおすすめ。周囲が蒸し暑くなりにくいので、サニタリー空間を一年中快適に保ちます」と詳しく説明します。なお、ES-8XS1も洗剤自動投入機能を搭載しています。藤野さんがこの商品をおすすめする人は、「二人暮らしで、スリムサイズながら洗浄力や乾燥性能にもこだわりたいお客様」とのことです。頻繁に洗えないジャケットやセットアップ、コートなどを、水洗いせずに素早く除菌、消臭する「除菌・消臭コース」も、二人暮らしの共働き世帯に役立つでしょう。藤野さんが推す3品目は、パナソニックの「ドラム式洗濯乾燥機 NA-SD10UB」です。おすすめする理由について「濃密な泡をシャワー状態に噴射し、衣類の繊維の奥まで泡を浸透させて汚れをしっかり落とす『泡洗浄』機能を搭載しています。さらに、低振動設計により静音性に優れているので、夜間の洗濯や在宅ワーク中に使用したいお客様にもおすすめです」と、洗浄力の高さと静音性のメリットを強調します。さらに「洗濯やお手入れが難しいダウンジャケットを手軽に手入れできる、アパレルメーカー監修の『ダウンジャケットコース』を搭載しております。奥行き65cm、洗濯・脱水容量10kg、乾燥容量5kgのコンパクトながら大容量を実現。充実した機能性と使いやすさを兼ね備えているのがポイントです」と説明します。ダウンジャケットの首や腕周りの汚れが気になっても、自宅で洗うのはためらわれますが、「ダウンジャケットコース」なら安心して洗えます。NA-SD10UBは高さ96cm。縦型洗濯機8kg（NA-FA8K6）より10cm以上も低く、縦型からの置き換えも可能です。また、一般的な防水パン（外寸64×64cm／内寸幅59cm以上）に設置できます。乾燥方式はヒーター／排気式になります。藤野さんがこの商品をおすすめするのは「二人暮らしで洗浄力、乾燥機能を充実させたい方」。もちろん、パナソニックが業界で先陣を切って搭載した洗剤自動投入機能も搭載しています。最後に、藤野さんが接客時に心掛けていることをおしえてもらいました。「お客様の話を良く聞くことを常に心がけています。お客様との会話の中で要望・理想のライフスタイルを一緒に考え、お客様の要望を満たしつつ、要望以上の提案をできる接客を心掛けております」。こちらの期待以上の提案をしてくれるのは心強い。「一人暮らしや二人暮らしだからドラム式洗濯乾燥機は無理」と諦めていた方がいれば、今はスリムタイプがあるので、藤野さんに相談してみましょう。