スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場

静音設計で気になりにくい 幅広い機器に使える

400-CLN041

機器を置くと自動で冷却

（常時ONのモードも搭載）

モバイルバッテリーやミニPCに

ルーターにも

無段階風量調整

低電力機器の充電にも対応

サンワサプライは6月30日、機器を置くだけで自動送風を開始するセンサーを搭載したWファン小型冷却クーラー「400-CLN041」を発売した。公式オンラインストア価格は3980円。新製品は、機器を置くと自動でファンが回転し、取り外すと停止するセンサー機能を搭載した小型冷却クーラー。サイズは約22×10.6×5cmの省スペース設計で、重さは330g。9cmファンを2基搭載しており、小型機器なら2台同時、大型機器なら1台を効率よく冷却可能。スマートフォンからモバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、ミニPC、外付けSSD、ゲーム機など、幅広い機器に対応する。天板にはクッションもついているので、キズが付きにくい。さらに、最大約22dBの静音設計で音も気になりにくく、無段階で風量調整が可能となっている。電源は、USB-A給電式。USB充電器やPC、モバイルバッテリーなど、身近なUSB電源から手軽に給電できる仕様となっている。このほか、USB-CポートとUSB-Aポートも搭載し、ワイヤレスイヤホンなど低電力機器の充電にも対応する。