レトロ感漂うスケルトンデザイン ソースネクストDIGI＋の薄型デジカメ

ソースネクストからコンパクトでレトロなデジカメ

自撮りも簡単 4K動画の撮影にも対応しWebカメラにもなる

DGP-DCM01

ポケットにも収まるサイズ感

両面ディスプレーで自撮りも簡単

ソースネクストは6月25日、「DIGI＋」ブランドから「DIGI＋デュアルディスプレイ搭載デジタルカメラ DGP-DCM01」を発売した。ブランド公式サイトのみでの展開となり、価格は7980円で、7月8日までは期間限定価格の5980円で購入できる。新製品は、レトロ感漂うスケルトンデザインを採用した薄型コンパクト設計のデジタルカメラ。サイズは58×96×24mmで、重量は102g。ポケットや小さいバッグにも収まるサイズ感だ。オートフォーカス機能を備え、シャッターボタンを押すだけでピントが合わせられる簡単操作を実現。前面に1.3インチ、背面に2.4インチのディスプレーを設け、自撮り撮影でも素早く対応できる。センサーには、500万画素CMOSセンサーを採用。撮影モードは、通常撮影モード、タイマー撮影モード、連写撮影モードを搭載している。4K 30fps／2K 30fps／1080p 30fps／720p 30fpsの動画撮影にも対応する。なお、外部ストレージとしてmicroSDメモリーカードにも対応し、最大64GBまで使用可能だ。このほか、USB Type-CポートでPCと接続すれば、Webカメラとしても使用でき、オンライン会議などでも役立つ。