タフさもアタッシュケース譲り ACE「ZERO HALLIBURTON」のAirPodsケース

小さなアタッシュケース

ZERO HALLIBURTONのAirPodsケース

内側には柔軟性のあるTPU素材 日常でのタフな使用に

AirPods Pro 3 Shockproof Case

アイコニックなダブルリブデザイン

内側には柔軟性のあるTPU素材を採用

ケースを装着したままで各操作に対応

カラビナ付きで持ち運びにも便利

日本の老舗バッグメーカーACEは6月17日、「ZERO HALLIBURTON」ブランドからAirPods Pro 3対応ケース「AirPods Pro 3 Shockproof Case」を、直営店、公式オンラインストア、百貨店で発売した。価格は6600円。アタッシュケースをそのまま小さくしたようなデザインで安心感がありそうだ。アポロ11号が月に向かった際には、ZERO HALLIBURTONのケースで月の石を持ち帰ったという逸話もあり、同ブランドの象徴ともなっているアタッシュケース。今回のケースも、アイコニックなダブルリブデザインを施し、アタッシュケースをオマージュした直線的で無駄のないフォルムに仕上げている。表面には、アルミニウムを思わせるマットシルバーを採用した。見た目だけではなく、実際にタフな日常に応える耐久性も兼ね備えている。外側はポリカーボネート、内側には柔軟性のあるTPU素材を採用し、360度包み込むように本体を保護できる。ケースを装着したままでもワイヤレス充電・ケーブル充電に対応。さらに、スピーカー部分もふさいでいないため、通知音も逃さない。なお、ケース本体の50％にリサイクル素材を採用している。