「絡まない」「散らからない」の新発想！ 100W対応急速充電の「PD対応見える充電マグネットケーブル」

PD対応見える充電マグネットケーブル

磁石でピタッとまとまるストレスフリー収納

必要な分だけ引き出して使える

コネクタ部分に液晶ディスプレー搭載

耐久性の高いナイロンを採用

サンコーは、磁力でまとまり、出力ワット数をリアルタイム表示できるUSB Type-Cケーブル「PD対応見える充電マグネットケーブル」を6月22日に発売した。スマートフォンからノートPCまで幅広く対応し、「充電が遅い・見えない・散らかる」といった日常の不便を1本で解決する次世代ケーブルだ。価格は2280円。最大の特徴は、ケーブル自体にマグネットを内蔵している点。使わないときは磁力で自然にまとまり、ケーブルバンドなどを使わずとも収納が可能。必要な分だけ引き出して使えるため、デスク上の配線もすっきり整理できる。バッグの中でも絡まりにくく、持ち運び時のストレスを軽減する。本体のコネクタ部分には液晶ディスプレーを搭載。接続機器に供給されている電力（W数）がリアルタイムで表示されるため、「本当に急速充電されているのか」がひと目で分かる。e-Markerチップを搭載し、最大100W（20V／5A）のUSB PD急速充電に対応。スマートフォンはもちろん、ノートPCまで安定して充電できる。さらに、最大480Mbpsのデータ転送にも対応しており、充電と通信の両面で活躍する。ケーブル素材には耐久性の高いナイロンを採用。無理に巻きつける必要がないマグネット構造と相まって、断線を防ぎながら長期使用にも耐えうる。日常的に持ち運ぶユーザーでも安心して使える。PD対応見える充電マグネットケーブルは、整理のしやすさと情報の可視化によって、日常の使い勝手を一段引き上げている。絡まない、見える、高速を兼ね備え、デスク環境をスマートにアップデートする製品といえそうだ。