磁石で迷子ゼロ、エレコムの新発想USBケーブルでデスクが片付く

カチッとコネクターケーブル

ナイロンメッシュ採用で耐久性も安心

付属の両面シール付きメタルプレート（左）と、

両面シール付きメタルプレートの使用イメージ

コネクター部分には製品仕様が印字

カチッとコネクターケーブル

USB Type-C - USB Type-C／60Wモデル

カチッとコネクターケーブル

USB-A - USB Type-C／15Wモデル

エレコムは5月下旬に、好みの場所に磁力で固定可能なため、ケーブルを見失うことなくいつでも素早く手に取れる「カチッとコネクターケーブル」を発売した。ラインアップは、USB Type-C - USB Type-C／60WモデルとUSB-A - USB Type-C／15Wモデルの2種。どちらも、カラーはホワイト、ブラックの2色で、ケーブル長は1m。価格はオープン。「カチッとコネクターケーブル」は、片側のコネクター部に磁石を搭載し、鉄製のデスク横や壁などにコネクターを取り付けられるUSBケーブル。USB-A - USB Type-C／15Wモデルは、USB Type-Cコネクター側に磁石を備えている。付属の両面シール付きメタルプレートを使用することで、磁石が付かない場所にもコネクターの取り付けが可能になる。また、コネクター部分には製品仕様が印字されている。本体は、難燃性素材の使用によって安全性を高めたほか、高い導電性を備えており、信号劣化を抑えられる金メッキピンを採用する。そのほか、同社の環境認定基準を1つ以上満たした「THINK ECOLOGY」認定製品であり、EUの「RoHS指令（電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限）」に適合（10物質）するなど、環境にも配慮している。実勢価格は、USB Type-C - USB Type-C／60Wモデルが1680円前後、USB-A - USB Type-C／15Wモデルが1480円前後。