2台同時充電もOK 急速充電にも対応 エレコムの二股設計USB-Cケーブル

エレコムは2月3日、1本のケーブルで2台の機器を同時に充電できるUSB Type-C（USB-C）2Wayケーブル（MPA-CCCA12シリーズ・U2C-CCCA12シリーズ）を発売した。カラーはブラックとホワイトの2色で、店頭実勢価格は1980円。新製品は、1本のケーブルが2本に分岐する2WayタイプのUSB Type-Cケーブル。例えば、1ポートしかないAC充電器でも、本製品1本でスマートフォンやタブレット、PCなど2台の機器を同時に充電できるようになる。USB Power Deliveryに対応し、最大140Wで充電可能となっている。データ転送速度は最大480Mbps。全長は1.2mで、そのうち分岐部分の長さは約30cm。外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、表面の傷を防ぎ、難燃性素材を使用することで安全性も高めている。コネクタ部分には高い導電性と信号劣化を抑える金メッキピンを採用する。