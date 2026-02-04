スマホなのに「しっかり撮れる」を実現 撮影も楽しくなる スマホグリップPGYTECH「MagCam 2」なら便利機能も使える

サクサク撮れるスマホグリップ

スマートフォンで撮影するとき、指を使ってズームするのがちょっと煩わしい、片手で撮りたい、カメラはないけど撮ってる感がほしい。そんな時に役立つのがPGYTECHから登場したスマホグリップ「MagCam 2」だ。同製品はマグネットで固定するタイプ。使用方法はMagSafe対応のスマホ裏面にピタッと付けるだけ。Bluetoothで接続すれば準備完了だ。これを装着すれば、手元のボタンからシャッターとズームができるようになる。ちなみに、非対応のスマホでも使えるよう、マグネットシールも付属している。「Xiaomi 15 Ultraじゃん」と友人が一言。確かに、取り付けるだけでカメラスマホのようなビジュアルに変貌する点は一緒だ。ゴツいカメラを搭載したスマホに取り付ければ、ガジェット好きにも刺さる見た目になるかもしれない。具体的な機能面も見ていこう。まずは、取り付けたままでも各機材が使用可能だ。取り付けた上からでもマグネット部分が使えるので、マグネット式の三脚やスティック、フラッシュを重ねることができる。また、公式からは同製品と組み合わせて使えるフラッシュライトも別売りされている。なお、グリップの下の部分には、ネジ山も付いているから、普通の三脚も使用可能だ。また、向きを変えるのもマグネット固定だから簡単。縦向きでも使えるので、安定感を保ったまま、縦動画や写真を撮影することもできる。SNS向けにコンテンツをつくるのにも使えそうだ。持ってみた感じ、振り回してもあまりズレることはなくしっかりしている。そして、グリップ部分はシボが効いたレザー調のデザインで、安っぽさや華奢な感じはない。ストラップホールがあるので、落下防止用にストラップを付けてみるのもアリだ。グリップ自体は、取り外しが可能。クイックリリース方式となっているのでマグネットの吸着部分を残して取り外せる。ポケットにスマホを忍ばせ、シャッターチャンスがあれば、すぐにグリップを取り付けて撮影に移る、なんてこともできる。ちなみに、取り外すと、スタンドが顔を出し、一応スマホを立てることができる。グリップを付けたまま縦置きにもできるようだが、機種によっては重心が高くなるため、若干気が引ける。グリップ部分には3000mAhのバッテリーが内蔵されており、裏面のボタンを押せば、ワイヤレス充電も可能だ。ただし、出力は5Wということなので、モバイルバッテリーとしての役割を担うには心もとない。あくまで、撮影時のバッテリー消費を抑えるための補助的な役割で使用すべきものだろう。また、使用時には、Bluetooth接続しただけでは、バッテリーは起動しなかった。給電したいのであれば、忘れずに裏面のボタンを押してから使用しよう。まだまだギミックがある。スイッチ部分は、シャッター＆ズームのほか、ダイヤル部分を回すと動画や写真など、モードを変更できる。iPhoneだと専用アプリ「PGYTECH PhotoVideo Creative」が使用でき、この辺は更に詳しく割り当てられる。さらにスイッチ自体も、取り外し可能。Bluetooth接続はそのためだ。スマホを立てて記念撮影で使ってみると、周囲の注目を浴びることができ、少し気分が良い。レリーズケーブルでつないだカメラのような使い方もできそうだ。使用感としては、やはりあるのとないのとでは違いを感じる。片手でズームからシャッターまで操作できるのでスマホでも撮影しやすくなるのだ。ガジェット感も相まって、いつものスマホでの撮影が楽しくなることだろう。ズームは若干遅れが生じるが、決定的な瞬間を捉えたいようなよほどの機会がない限りは、気にするほどではない。カメラっぽくなるスマホグリップ「MagCam 2」。さまざまなギミックを搭載しているので、触っているだけでも楽しく、スマホでの撮影の幅も広げてくれる一台だ。この種のグリップはAmazon.comであれば、数千円から購入できる。さらにライカからもスマホグリップ「Leica LUXグリップ」（5万3900円）が登場している。そんな中、同製品は価格が8580円だ。ライカのことを考えるとそんなに高くは感じない。問題は安価な製品と比較して、どれだけの期間使えるかといったところだろう。購入して数カ月だが、今のところはびくともしていない。スマホでよく写真を撮影する人、もっと凝った写真を撮ってみたい人は、検討してみてほしい（BCN・寺澤 克）。