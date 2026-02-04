10万円以下でドラム式洗濯乾燥機が買える時代に──山善、洗濯10kgのコンパクトモデルを新発売

YWMD-D1050

洗濯容量10kgでも置きやすい「超コンパクト設計」

縦型洗濯機に近い設置面積を実現

限られたスペースにも置きやすい「超コンパクト設計」

簡単操作で誰でも使いやすく

山善は、洗濯から乾燥までを全自動で行うことができるドラム式洗濯乾燥機「YWMD-D1050」を2月3日から順次発売している。洗濯容量10kgのドラム式でありながら、10万円以下で購入できる価格に設定。価格はオープンで、山善のオンラインショップ「山善ビズコム」では9万9800円で販売している。これまでサイズや価格のハードルが高かったドラム式洗濯乾燥機を、身近な存在にする1台として注目を集めそうだ。共働き世帯の増加などを背景に、「干す」「取り込む」といった工程を減らせる家事時短家電へのニーズはますます高まっている。同製品は、そうした消費者の声に応えるモデルとなっている。ドラム式洗濯乾燥機というと、本体サイズが大きく設置場所を選ぶイメージが強い。しかし同製品は、幅600×奥行595mm（排水ホース除く）と、縦型洗濯機に近い設置面積を実現している。ワンルームやマンションなど、洗濯機置き場が限られた住まいでも導入しやすく、「ドラム式を置きたくてもサイズがネックだった」という層にも訴求できる設計だ。デザインもシンプルで、生活空間になじみやすい点もポイントとなっている。操作面では、運転内容や残り時間がひと目で分かる大型ディスプレーを採用。コースダイヤルと大型ボタンによる直感的な操作で、家電操作が苦手な人でも扱いやすい。洗濯・乾燥コースは計16種類となっている。さらに、洗い時間やすすぎ回数、温水設定、乾燥時間などを自由に組み合わせて保存できる「お好みコース」も搭載されている。衣類の種類やライフスタイルに合わせて、自分仕様の洗濯を簡単に再現できるのは、毎日使う家電としてうれしいポイントだ。ドラム式洗濯乾燥機で意外と面倒なのが、乾燥フィルターの掃除。同製品では、乾燥フィルターにたまったホコリを水で洗い流す自動洗浄機能を搭載している。これによって、使用後の手入れの負担を軽減。「乾燥機能は便利だが、メンテナンスが面倒」という不満を解消する設計となっている。日々の家事負担を減らすという点でも、タイパ（タイムパフォーマンス）を重視した製品といえる。