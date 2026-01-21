TCL、コンパクトで高機能な「洗濯専用」ドラム式洗濯機

洗濯専用ドラム式洗濯機

「乾燥機能」なし 実勢価格は5万円前後

TCL JAPAN ELECTRONICS（TCL）は2月10日に、日本の住環境に合わせたコンパクト設計ながら高い洗浄性能と操作性を兼ね備えた、「洗濯専用ドラム式洗濯機（TW-DV7A）」を発売する。標準洗濯容量は7.0kg。価格はオープンで、実勢価格は5万円前後の見込み。「洗濯専用ドラム式洗濯機」は、スリム設計を採用しているため、マンションなど洗濯スペースが限られている場合でも手軽に導入できるドラム式洗濯機。衣類のしわを軽減するとともに気になるニオイもケアしてくれる、「しわケア・消臭コース」を搭載しているので、日常着の仕上がりをワンランクアップさせられる。洗剤投入口は、迷うことなく洗剤を入れられるシンプル構造を採用し、毎日の洗濯準備がスムーズになる。また、高効率の洗浄システムを備えることで水使用量を最適化し、環境負荷を抑えつつ経済性も向上する。洗濯コースは、脱水性能を強化して室内干しや乾燥機利用の時間短縮を可能にする「しっかり脱水コース」をはじめ、普段着、デリケート衣類、時短ニーズといった、目的に応じて選べる多彩なコースを用意している。さらに、誰でも操作できるダイヤル式のユーザーインターフェースを採用しており、視認性の高いパネルとの組み合わせによって、はじめてドラム式洗濯機を使う人でも簡単に扱える。