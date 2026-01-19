【2026年最新】プチプラなのに高機能！　3COINSの家で使えるおすすめ家電

「3COINS PREMIUM LINE」を

雑貨のイメージが強い3COINS（スリーコインズ、通称「スリコ」）ですが、「3COINS PREMIUM LINE」として家電も展開しています。こうした「3COINSの家電」は、実用性はもちろん、インテリアに馴染むデザインも大きな魅力です。この記事では、スリコの家電を五つ厳選して紹介します。ぜひ参考にしてみてください。今回は、安価で手頃な価格の「プチプラ」ながら、実用性の高いアイテムを5つピックアップしました。・電気がいらない掃除機・インテリアライト加湿器・足踏みスイッチヒーター・2WAYサウンドバー・プロジェクターそれぞれ「使いやすさ」や「デザイン性」、そして「生活シーンでの活躍度」を基準に選んでいますので、ぜひ、自分の暮らしに合った一台を見つけてください。「電気がいらない掃除機」は、電源不要でさっと使える手軽さが魅力のお掃除アイテムです。電気がいらない、つまり厳密には家電ではありません。ブラシとハンドルの動きでゴミを集める仕組みのため、ソファの隙間、キッチンカウンターなどちょっとした場所の掃除に最適。電源コードもバッテリーもないため、いつでも気軽に手に取って使えます。ゴミをかき集めたい場面でストレスなく使えるため、「掃除機を出すほどではないけれど汚れが気になる」という日常のちょっとしたシーンで頼りになるでしょう。日々のちょい掃除用ツールにおすすめです。「インテリアライト加湿器」は、コンパクトサイズながら加湿機能を備え、空間をやさしく潤しながら癒しの灯りを楽しめるアイテムです。ライトは柔らかい色合いで、夜のリラックスタイムやデスク周りのインテリアとしても馴染むデザイン。加湿器としての機能だけでなく、光のある雰囲気づくりにも役立つため、単なる実用家電以上の存在感があります。USB給電のため、パソコン周りやベッドサイドなど、省スペースでも設置しやすいのもうれしいポイントです。「足踏みスイッチヒーター」は、足元をピンポイントで温められる便利なヒーターです。電源を入れる際にわざわざ手を使う必要がなく、足で踏むだけの簡単操作でスイッチが入る仕様になっています。コンパクトなサイズ感で設置場所を選ばず、デスク下やソファ前など、床面近くに置いて使いたい場所にすっきり収まります。部屋全体を温めるわけではありませんが、足元からじんわりと暖かさを感じられるため、冷えが気になる季節には重宝する一台です。なお、オンラインショップでは現在、「在庫なし」となっています。「2WAYサウンドバー」は、テレビやスマートフォンと接続し、手頃な価格で音響環境をアップデートできるコンパクトなサウンドバーです。横置き・縦置きと2通りの設置方法に対応しており、設置場所やインテリアに合わせて柔軟に使えます。有線に加え、Bluetoothを利用したワイヤレス接続も可能。小型ながら音の広がりを感じやすく、ドラマや映画の視聴、音楽再生、ゲームのプレイなど、多彩なシーンで活躍します。「プロジェクター」は、プチプラで手軽に映像を楽しめるコンパクトプロジェクターです。小型・軽量なため、収納や持ち運びに困らず、リビングや寝室など好きな場所で映像コンテンツを楽しめます。一般的なプロジェクターと同様、スマートフォンやPCと接続することで、動画や写真、プレゼン資料などを大画面で投影できます。大きなAV機器を揃える余裕がない人や、一人暮らしで気軽にホームシアターを楽しみたい人におすすめです。3COINSの家電は、手頃な価格でありながら、デザイン性と実用性を兼ね備えている点が魅力です。雑貨同様、シンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を崩さずに取り入れられます。高価な家電をいきなり購入するのは不安という人でも、気軽に試しやすいでしょう。