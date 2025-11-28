2万円ちょっとでホームシアター環境！スリコのプロジェクターとサウンドバーが登場

コスパ抜群 スリコのプロジェクターとサウンドバー

天井にも映せるプロジェクター 2通りで使えるサウンドバー

プロジェクター（左）と2WAYサウンドバー

前後180度可動するヘッドAndroid 11搭載で自由度の高いプロジェクター

前後180度可動するヘッド

Android 11採用でアプリも導入可能

天井にも映せたり、使い方はいろいろ

二つの使い方 三つのサウンドモードで迫力のサウンド楽しめる

シーンに応じて切り替えられる2Way仕様

ワイヤレスでも有線でも使える

三つのサウンドモードを搭載

3COINS（スリーコインズ）は12月1日、同ブランドの「3COINS PREMIUM LINE」から「プロジェクター」と「2WAYサウンドバー」を発売する。価格はいずれも1万1000円。新製品は、前後180度回転ヘッドのプロジェクターと、分割して左右にも配置できる2Way方式のサウンドバー。プロジェクターは、前後180度可動するヘッドを搭載することで、リビングの壁だけでなく、天井などにも投影できるのが特徴。ベッドで使えば、寝転んだまま映画を見ることもできる。また、本体にはAndroid 11を搭載。Wi-Fiにつなげば、NetflixやYouTubeも視聴でき、対応アプリをダウンロードすれば、さまざまな使い方が可能だ。投影サイズは37～90インチで、投影距離は約1～2.5m。映像のゆがみを自動で整えられる自動台形補正機能が使用できる。インターフェースはHDMI 2.0×1、USB Type-A×1、3.5mmステレオミニプラグ×1。内蔵スピーカーも搭載する。サウンドバーは、つなげて一本で使用するほか、分割して左右のステレオサウンドも楽しめる、シーンで切り替え可能な2Way仕様が特徴だ。接続は、ワイヤレスと有線の2通り。HDMI-ARC-AUX・光デジタル・Bluetooth 5.3の接続方式を備え、テレビやスマートフォンなど幅広いデバイスに対応する。サウンドもシーンに応じて調整ができる。「MUSIC」「MOVIE」「VOICE」の三つのサウンドモードを備え、音楽はより臨場感を高め、映画は迫力のサウンドに、ナレーションや会話はクリアに聞き取りやすく、使い分けて楽しめる。