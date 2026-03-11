家中どこでも“巨大スマホ感覚”！ キャスタースタンド付きで新しい生活スタイルを提案する27インチタッチ液晶タブレット

キャスタースタンド付きで屋内どこでも使えるタブレット

巨大画面を自在に動かせるキャスタースタンドが便利

キッチンなど家の中どこでも家族で使える

迫力のサウンドで音声がクリアに聞こえる

サブモニターでも使える

ビジネスシーンでも使える

慶洋エンジニアリングは、27インチの大画面IPSタッチ液晶を搭載したAndroidタブレット端末を全国の家電量販店で3月13日に発売する。スマートフォン（スマホ）のような直感的な操作性に加え、付属のキャスタースタンドで家中どこでも移動して使えるのが特徴。OSは最新のAndroid 14を搭載し、スマホと同じアプリを大画面で楽しめる。価格はオープンで、実勢価格は9万8780円。同製品は、高さ調整と90度回転に対応したキャスタースタンドを付属しているため、家中どこでも気軽に移動でき、縦と横どちらの向きでも最適な角度で利用できる。キッチンでレシピを見ながら料理したり、リビングで動画を鑑賞したり、在宅ワーク中のビデオ会議にも相性抜群だ。スピーカーはウーファーを含む4基構成で、クリアで臨場感のあるサウンドを実現。動画視聴やオンライン通話でも音声がはっきり聞こえる。27インチの大画面は、家族全員での動画視聴や、学習用モニターとしても活躍する。HDMI入力に対応しており、PCのサブモニターとしても利用が可能。プレゼンテーションやデジタルサイネージ用途など、家庭にとどまらずオフィスや店舗でも活用できる。“巨大タッチタブレット”という新しいカテゴリーを切り開く今回の製品は、生活のさまざまなシーンを便利に楽しくしてくれそうだ。