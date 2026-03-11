再生素材から生まれた照明「ORIGAMI LAMP ReWork」

ORIGAMI LAMP ReWork

クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」で数量限定・先行予約販売

消灯時もオブジェとしての存在感を放つ

3種のラインアップを用意

TICは3月10日～4月12日の期間、照明ブランド「gram eight（グラムエイト）」から発表した、美濃焼の再生磁器を用いた新作照明「ORIGAMI LAMP ReWork」の、数量限定での先行予約販売を、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて開催している。「ORIGAMI LAMP ReWork」は、岐阜県土岐市の陶磁器メーカーであるケーアイが展開する、再生磁器シリーズ「ReWork（リワーク）」を使用した照明。国内外のバリスタに愛されるドリッパー「ORIGAMI」特有の、20本のリブ構造を照明のシェードとして転用することで、自然な陰影を生み、眩しさを抑えつつ空間に奥行きを与えてくれる。光源を直接見せることなく、素地全体がほのかに発光する構造のため、点灯時はやわらかな拡散光が広がり、消灯時はオブジェとして空間に佇む、高級感のある佇まいを実現した。ラインアップは、空間の重心をつくって連なる陰影を楽しめる「ReWork Pendant Lamp（ペンダントランプ）」、火を使わずキャンドルを溶かす夜の深さを楽しめる「ReWork Candle Warmer（キャンドルウォーマー）」、コードレスで持ち運べる一番近くで寄り添う「ReWork Portable Lamp（ポータブルランプ）」の、3種を用意している。現在、「CAMPFIRE」にて開催されている先行予約販売での価格は、各10セット限定・30％オフの超早割では「ReWork Pendant Lamp」が1万900円、「ReWork Candle Warmer」が1万4000円、「ReWork Portable Lamp」が1万9400円。各20セット限定・25％オフの早割では「ReWork Pendant Lamp」が1万1700円、「ReWork Candle Warmer」が1万5000円、「ReWork Portable Lamp」が2万800円。そのほか特別リターンセットとして、灯りと珈琲セット（Cafe Set）が38％オフの2万円（30セット限定）、ペンダント2灯セット（Dining Set）が32％オフの2万1000円（30セット限定）、ReWork コンプリートセットが33％オフの4万2000円（5セット限定）も用意する。