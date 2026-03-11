3万以下で買えるモトローラのエントリースマホ「moto g06」 AI対応カメラなど搭載

microSDに対応 メモリーも拡張可能 コスパ高めのエントリースマホ

moto g06

IP64相当の防水防塵性能

AI対応の5000万画素カメラシステムを採用

モトローラ・モビリティ・ジャパンは3月19日、Androidスマートフォン「moto g06」を公式ストアやAmazon、家電量販店などで発売する。カラーはローレルオーク、タペストリーブルーの2色。公式ストア価格は2万6800円。新製品は、シンプルデザインの筐体で、高輝度ディスプレーやステレオスピーカー、AI対応カメラシステムを搭載するエントリーモデルのスマホ。サイズは約77.5×171.35×8.31㎜で、重さは約194g。IP64相当の防水防塵性能を有している。ディスプレーは約6.9インチで、HD＋（1640×720）解像度。リフレッシュレートは120Hz。高輝度モードで屋外でもディスプレーをはっきりと表示することができる。また、Corning Gorilla Glass 3を採用し耐久性も兼ね備える。スピーカーには、バスブースト機能搭載のステレオスピーカーを採用し、パワフルな低音を実現している。5000万画素のカメラシステムは、AI搭載のポートレートモードやナイトビジョンが使用可能だ。プロセッサーにはMediaTek Helio G81 Extremeを搭載し、メモリーは4GB、ストレージは128GB。メモリーは、RAMブーストにより、最大12GBまでRAMを拡張可能。ストレージは外部メディアとしてmicroSDにも対応し、最大1TBまで容量を拡張できる。バッテリー容量は5200mAh。