Pixio「初音ミク」コラボのゲーミングモニター 購入者限定特典もついてくる！

初音ミクコラボのゲーミングモニター登場

寝田ルネ氏による描き下ろしイラストを配置 ゲーミングからクリエイティブまでこなせるモニター

Pixio ゲーミングモニター

初音ミク コラボモデル（PX278WAVE39）

ロゴまで特別仕様に

画面サイズは27インチ

WQHD（2560×1440）解像度を採用

限定特典のアクリルフィギュア

Hameeは3月9日、ゲーミングアクセサリーブランド「Pixio」から、バーチャル・シンガー「初音ミク」とのコラボレーションモデル「Pixio ゲーミングモニター 初音ミク コラボモデル（PX278WAVE39）」の先行予約販売を開始した。Pixio公式ストアのほか、20日からはそのほかのストアでも予約販売を行う。価格は4万9390円。コラボモデルは、初音ミクを象徴するミントグリーンを筐体カラーに採用し背面には人気イラストレーター・寝田ルネ氏の描き下ろしイラストを配置。ブランドロゴも初音ミクのテーマカラーとモチーフを取り入れた特別仕様だ。モニター本体は、WQHD（2560×1440）解像度のFast IPSを採用し、180Hzリフレッシュレートと1ms（GTG）の応答速度となっており、ゲーミング用途からクリエイティブ作業までこなせる。なお、購入者限定特典として、今回のメインイラストを描き下ろしでちびキャラ化した「オリジナルアクリルフィギュア」を同梱。机やラックなどの平面部分のほか、モニター上部にも設置が可能な2way仕様となっている。インターフェースは、HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、イヤホンジャックを備える。