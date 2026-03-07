抜き挿ししても端子が痛まない 手持ちのHDMIをマグネット式にできるアダプター サンワサプライから登場

マグネット式にできるHDMIアダプター登場

下向き・直線・上向きの3ラインアップで配線も安心

HDMIアダプタ「500-HD035MD（下向き）」

「500-HD035MS（直線）」

「500-HD035MU（上向き）」

直線以外を使えば壁際でも安心だ

モニターの後ろにHDMIケーブルをつけようとしたときに、全然挿せなくて苦労する、HDMIの抜き挿しが多くて端子の劣化が心配。そういうときには、サンワサプライが発売したマグネットで“近づけるだけ”で着脱できる「HDMIアダプタ」が便利そうだ。新製品は手持ちのHDMIケーブルに取り付けるだけで、マグネット着脱式に変身してしまう便利なアダプター。下向き・直線・上向きの3ラインアップを用意しており、自分の配線の都合で、形状を選択できる余地もある。ケーブルを折り曲げる必要もなくなるので、結果的にケーブル自体の長寿命化にもつながりそうだ。本体は、最大8K／60Hz、4K／60Hzに対応し、48Gbpsのハイスピード帯域に対応。HDRやHDCP2.3、ARC／eARCに対応し、配信サービスの保護コンテンツ表示、サウンドバー接続など音声周りの配線にも安心して使える。また、通電状況が分かるようLEDを設けており、接続状態が分かりやすい。金メッキプラグを採用するため、経年劣化にも強い設計になっている。価格はいずれも2280円。