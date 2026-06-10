「数字で語るHR戦略会議2026」にHRサイエンス研究所の大羽所長がゲスト登壇

オンラインイベント「数字で語るHR戦略会議2026」

にHRサイエンス研究所の所長・大羽成征氏が登壇

6月16日開催オンラインイベントで講演

パーソルイノベーションが運営するHRサイエンス研究所の所長である大羽成征氏が、FAZOMの主催で6月16日12時5分～12時45分にオンライン開催される「数字で語るHR戦略会議2026」に、ゲストスピーカーとして登壇する。「数字で語るHR戦略会議2026」は、「HR実践者が成果をデータで語る」をテーマに、HR領域の最前線を走る企業・専門家が集結するオンラインカンファレンス。参加費は無料だが、参加にあたっては事前登録が必要となる。採用・育成・組織開発といった分野において、多様な企業・専門家から各社の実践内容やその成果といった、実務に直結する事例や知見が幅広く紹介される。大羽氏は、同イベントにおいて「動機づけの科学から考える、フロントラインワーカーの就職と採用」をテーマに講演を行う。フロントラインワーカーは、職業の実態や仕事の魅力が十分に知られていないため、「自分にできるか・合うか」のイメージを持ちにくく、採用・就職双方で動機づけが課題となりやすい。そこで同講演では、統計学・機械学習の専門家としての知見に基づいて、個人の志向性と仕事内容の特性を科学的に捉えた、マッチングやコミュニケーション設計の考え方を、現場で活用できる視点として解説する。