パーソルイノベーション、「HRサイエンス研究所」を開設

パーソルイノベーション初の研究所

「HRサイエンス研究所」が開設

行動科学・データサイエンス・プロダクト開発を統合したR＆D拠点

「HRサイエンス研究所」の所長・大羽成征氏

パーソルイノベーションは5月19日に、フロントラインワーカーの行動データを活用して、働き方の科学的解析から技術開発・実装までを担う研究開発組織として、同社としてはじめての研究所となる「HRサイエンス研究所」の開設を発表した。「HRサイエンス研究所」は、データの科学と人材の科学の融合によって、医療・介護・福祉、製造、物流、建設、交通、販売サービスなどの従事者であるフロントラインワーカーをはじめとする、はたらく人の行動や意思決定、職場環境との関係性を科学的に解き明かし、個人と組織のよりよい選択や機会の創出への貢献を目的に開設されている。同社の研究組織として、社内に蓄積されている有用な知見のさらなる利活用の可能性や、フロントラインワーカーの動向を研究することを目指しており、従来の調査研究の枠を超えて、行動科学・データサイエンス・プロダクト開発を統合したR＆D拠点となる。あわせて、社外の企業・団体・個人との協業による、共同テーマでの研究も予定している。初期体制としては、心理学に関わるメンバーに加えて、情報学の研究者、機械学習エンジニアなどが参加する。また、京都大学などでの教員経験を有するシニアな研究者や、博士号を持つ研究者が参画することで、研究レベルの高度化を目指す。さらに、研究成果に基づく迅速な事業化支援を実現すべく、3名の推進チームとしてリサーチアドミニストレーショングループも組成し、初期段階からデータ分析やAI開発、戦略策定といった観点で、併行して中長期研究もサポートする。具体的には、社内に蓄積された分析や知見利活用の可能性を探る研究開発、コンテンツやビッグデータの分析に関心のある、社外の幅広い業界の企業・団体・個人とも連携して、調査・研究を推進していく共同調査という、2つの研究・調査活動が開始される。「HRサイエンス研究所」の所長に就任した大羽成征氏は、以下のようなコメントを寄せている。このたびパーソルイノベーションにおいて研究所を開設することで、これまで積み重ねてきた研究成果や研究体制を基盤に、研究の対象を特定のプロダクトや事業にとどめることなく、より広い社会課題へと展開していきます。今後は、フロントラインワーカーをはじめとした現場ではたらく人々にも目を向け、はたらき方や心理的な負担、スキル形成、職場環境との関係性などを丁寧に捉えながら、科学的な知見を通じて、納得感のある「はたらく選択」を支えていきたいと考えています。