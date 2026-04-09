副業者の約4割がエッセンシャルワークを経験　第16回定点調査より

会社員の41.0％が直近の半年間で副業を実施

副業実施率は41.0％ 前回調査から微減

副業意向は3.5ポイント減も、約半数の人が依然前向き

副業の実施理由は「自由に使えるお金を増やしたい」

が前回調査に引き続いて最多に

直近の半年間で副業を実施しなかった理由の1位は

「本業が忙しい」

副業による1カ月あたりの平均収入、「30万円以上」が

前回調査より微増もボリュームゾーンは「5万円未満」

半数超の人が「手を動かす仕事」や

「現場でリアルな体験ができる仕事」に興味

20代は男女とも「手を動かす仕事」や

「現場でリアルな体験ができる仕事」への

関心が高いことが明らかに

「現場で手を動かす仕事」に興味がある理由、

「体を動かすことでリフレッシュできそう」が最多に

54.9％の人が「現場で手を動かす仕事」を

副業として経験してみたいと回答

副業としてやってみたい「手を動かす・現場での仕事」の

1位は「週末ファーマー（農業・収穫サポート）」

約4割の人が副業としてエッセンシャルワークを経験

パーソルイノベーションは3月25日に、同社のlotsful Companyが運営する副業人材マッチングサービス「lotsful（ロッツフル）」が、20～40歳代の会社員を対象に実施した副業に関する定点調査の、2025年冬期の結果を発表した。同調査は2月2～8日の期間に行われ、667名から回答を得ている。調査対象者に、直近の半年間で副業を行ったかを尋ねたところ、「実施した」という回答は41.0％と前回調査と比較して1.0ポイント減少したものの、前年同月比では2.4ポイント増となった。直近の半年間で副業を「実施した」と答えた人を所属企業（本業）の業種別でみると、「情報通信機械・器具製造業」（90.0％）がもっとも多く、以下「農林業・水産業・鉱業」（81.8％）、「電子部品・デバイス・電子回路製造業」（74.3％）が続いている。また、本業の職種別では「広報」（100.0％）、「Webデザイナー」（91.7％）、「Webディレクター」（83.3％）が上位を占めた。今後の半年間に、副業を行うつもりがあるかを尋ねた質問では、「副業を実施するつもり」と答えた人が48.3％と、前回調査の結果（51.8％）から3.5ポイント減少したものの、前年同月比では横ばいとなっている。今後の半年間に「副業を実施するつもり」と答えた人に、副業を実施したい理由を尋ねたところ（複数回答）、「自由に使えるお金を増やしたい」（44.6％）が前回に引き続き最多となり、前回調査の結果（39.5％）を5.1ポイント上回った。あわせて、「所属企業が副業を推奨・容認しており副業しやすい」（16.0％）が前回調査（15.7％）に続いて過去最多となっている。直近の半年間で副業を実施しなかった人に、その理由を尋ねた質問（複数回答）では、「本業が忙しい」（24.0％）が前回調査に引き続きもっとも多かった。副業の経験がある人に、副業で得た1カ月あたりの平均収入を尋ねたところ、「30万円以上」が17.9％と前回調査（17.3％）から微増している。一方で、ボリュームゾーンは「5万円未満」（31.4％）と引き続き少額帯に留まった。デスクワーク中心ではない、「手を動かす仕事」や「現場でリアルな体験ができる仕事」に興味があるかを尋ねた質問では、「とても興味がある」（16.2％）と「やや興味がある」（38.2％）を合わせた割合が54.4％に達している。「手を動かす仕事」や「現場でリアルな体験ができる仕事」について、「とても興味がある」または「やや興味がある」と答えた人を年代×性別ごとに分析すると、男女とも20代の割合が高く、とりわけ20代の男性では「とても興味がある」（25.7％）と「やや興味がある」（43.1％）を合わせた割合が68.8％を占め、全体（54.4％）を大きく上回った。また、20代の女性でも「とても興味がある」と「やや興味がある」を合わせた割合が58.9％と、高い水準に達している。「現場で手を動かす仕事」に「とても興味がある」または「やや興味がある」と答えた人に、その理由を尋ねたところ（複数回答）、「体を動かすことでリフレッシュできそう」（31.2％）が最多となり、「スキルや経験が将来に活きそう」（23.4％）、「成果や手応えを実感しやすそう」（22.8％）がそれに続いた。「現場で手を動かす仕事」を、副業として経験してみたいと思うかを尋ねた質問では、「ぜひやってみたい」（14.2％）と「条件が合えばやってみたい」（40.7％）を合わせた割合が54.9％に達している。また、「手を動かす仕事」や「現場でリアルな体験ができる仕事」に、「まったく興味はない」と答えた人の1.4％、「あまり興味はない」と答えた人の14.3％が、「条件が合えばやってみたい」と回答した。副業としてやってみたい「手を動かす・現場での仕事」を尋ねたところ（複数回答）、「週末ファーマー（農業・収穫サポート）」（27.8％）がもっとも多く、以下「都市型農業・屋上ファーム」（21.8％）、「工房アシスタント（木工／陶芸／革など）」（19.8％）が続いている。医療・介護、物流、インフラ、生活必需サービスといった、社会や生活の維持に不可欠な仕事であるエッセンシャルワークに該当する副業を経験したことがあるかを尋ねた質問では、「副業として経験したことはない」（58.3％）が最多となった一方、約4割の人が何らかの形でエッセンシャルワークを副業として経験していることがわかった。副業として経験したエッセンシャルワークとしては、「介護職員・ヘルパー」（12.9％）、「物流倉庫・仕分けスタッフ」（7.5％）、「医療・福祉施設のサポートスタッフ」（7.4％）が上位となっている。