お得のつもりが逆効果？　知らぬ間に膨らむサブスク“払い損”が生まれる理由を徹底解説

月額数百円のサブスクサービスも

積み重なれば家計を圧迫する（画像はイメージ）

なぜサブスクで払い損が生まれるのか

明細を確認することが見直しの第一歩

まずは契約中のサブスクサービスを

一つずつ確認してみよう

増え続けるサービスから「自分の1本」を絞る

管理アプリを使えば「見える化」が加速する

サブスク管理（iOS・Android対応）

SubsHub（iOS対応）

マネーフォワード ME（iOS・Android対応）

サブスクを賢く活用するために、月に一度の見直しを習慣にしよう

蔵永ゆうこ

マスコミ・公務員を経て、現在はフリーライターとして活動中。

グルメ・ライフハックなどライフスタイルに関する記事制作が得意。

地方移住・起業をテーマにした取材も多く、地域のリアルな暮らしと動向を届けている。

おうち時間を豊かにする家電情報の収集も日課。「毎日をちょっと楽しくする」視点で情報を発信している。

クレジットカードの明細に、使った記憶のないサービス名を見つけたことはないだろうか。それは、いつ加入したのかも定かでないまま、引き落としだけが続いている定額課金制のサブスクリプション（サブスク）サービスかもしれない。サブスクサービスが生活に深く浸透した昨今、このような無駄な出費が家計に占める割合が大きくなりかねない状況にあるといえる。では、どのような見直しをすればいいのだろうか。サブスクは今や動画配信にとどまらず、音楽、電子書籍、クラウドストレージ、フィットネスアプリまで、生活のあらゆる場面に広がっている。その中でも普及が特に著しいのが動画配信だ。ICT総研が2025年4月に4333人を対象として実施した「有料動画配信サービス利用動向に関する調査」によると、有料動画配信サービスの利用者数は2024年末時点で3450万人に達しており、2027年に4120万人へのさらなる拡大が見込まれている。注目したいのは、同調査で動画配信サービス利用者の50％が「価格重視」と回答している点だ。価格を意識しているにもかかわらず、なぜ払い損が生まれるのか。原因の一つは、無料トライアルで始めたサービスが知らぬ間に有料に切り替わり、使わなくなっても解約を後回しにしてしまう点にある。こうした小さな放置が積み重なることで、意識と支出の間にじわじわとギャップが生まれるのだ。そして、この構造は動画配信に限らず、サブスク全般にあてはまる。サブスクの整理に必要な作業はシンプルだ。クレジットカードの明細とスマートフォンのアプリ内課金履歴を1カ月分さかのぼり、契約中のサービスを書き出す。その上で「直近1カ月で一度でも使ったか」を各サービスに照らして確かめる。使った記憶がなければ解約候補として仕分けよう。主要なサービスはウェブ上の手続きで数分以内に解約が完了するものが多く、解約後も月末まで視聴や利用を続けられる仕組みになっているため、月の途中で手続きをしても損にはならない。それでも「解約が面倒そう」という感覚が先に立ち、不要な支出が長引くケースも少なくない。しかし、数字で見ると、そのもったいなさは明らかである。月額500円のサービスでも年間では6000円の出費になる。使わないサービスが3本あれば、年間1万8000円が消えていく計算だ。動画配信サービスに絞ってみても、国内では多くのサービスが競合しており、料金体系もさまざまだ。選択肢が増えた分だけ、複数のサービスに加入したまま整理できていない利用者も少なくないだろう。たとえば、観たいシリーズが配信される期間だけ加入し、終わったら解約する「期間限定型」の利用スタイルも一つの解決策になる。また、家族と費用を分担できるファミリープランへの移行も、月あたりのコストを抑える手段だ。サービスの数だけ選択肢があるからこそ、自分の視聴スタイルに合った「1本」に絞る意識が、払い損を防ぐ近道になるだろう。明細を手作業で確認する手間を省きたい場合、サブスク管理専用のアプリも選択肢になる。下記の主なアプリは、いずれも基本機能は無料で使えるため、まずは試してみてはいかがだろうか。契約中のサービスと支払日を登録すると、更新前にプッシュ通知で知らせてくれる。月額・年額の合計をグラフで確認でき、支出の全体像を把握しやすい。カレンダー表示で支払日を直感的に確認でき、グラフ機能で各支出のバランスを視覚的に把握できる。支払いサイクルが月額・年額・3カ月などの異なる場合でも対応しており、複数のサービスをまとめて管理しやすい。銀行口座やクレジットカードと連携し、サブスクの支出を自動で集計する。家計全体をまとめて管理したい人に向いている。「お得だから」という理由で加入したサービスが、気づかないうちに家計の負担になっているかもしれない。サブスクの便利さは、裏を返せば、払っていることを忘れさせる構造でもある。“お得”を本当に生かすには、自分が何にいくら払っているかを正確に知ることが欠かせない。毎月の明細を確認する習慣が、その流れを断ち切る第一歩になるだろう。（蔵永ゆうこ）