【2025年秋】動画配信が熱い！TVer・Netflixが10周年＆NHK ONEがスタート！

配信対象のテレビ番組の見逃し・同時配信を行う民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は2015年10月にローンチし、25年10月にサービス開始10周年を迎えます。また9月には、VODサービス「Netflix」も日本でのサービス開始から10周年を迎えました。秋といえば「芸術の秋」「運動の秋」「食欲の秋」など、さまざまな言葉を思い浮かべるところですが、話題作が目白押しの今年は、TVerをはじめとする「動画配信の秋」と言えるでしょう。多数の配信中の作品・配信予定の作品から、注目作品を紹介します。モバイル通信サービスの高速化・大容量化、スマートフォン（スマホ）の大画面化・高画質化に伴い、動画配信サービスはユーザー層を拡大しています。対して、従来の「テレビ番組をレコーダーで録画して後から視聴するスタイル」は急激に減っている可能性があります。その根拠は、24年以降のBDレコーダーの販売台数（BCN調べ）の急速な減少です。（参考記事）BDレコーダー、出荷と普及率、発売機種数のすべてで減少代わりに増えているのが、TVerのような「見逃し配信」サービスや、個人や有名VTuberなどによる「解説動画」（対象番組を見た人があらすじや注目のセリフを紹介する動画）や「同時視聴動画」（対象番組を配信者と視聴者がリアルタイムで一緒に鑑賞し、コメントやリアクションを共有する動画）などです。視聴者が等倍や倍速で番組を視聴するより、第三者の「解説動画」を見たほうが理解しやすく、「タイパ（タイムパフォーマンス）」が良いという理由です。また、一部のテレビドラマやテレビアニメでは、「第1～3話までのまとめ」や「第1期（前シーズン）振り返り」といった公式ダイジェスト番組も配信されており、ダイジェストを見るだけで、SNSや職場・学校などで話題の作品の概要を把握できるようになっています。今秋の最大のトピックスは、NHKの無料インターネット放送サービスの大幅刷新でしょう。名称は「NHKプラス」から「NHK ONE」に変わり、現行のNHK運営ウェブサイトを統合した新サイト「NHK ONE」が10月1日にオープンします。あわせてNHKのアプリも新アプリに移行します。見逃し配信などの視聴にあたり、新しいアプリのダウンロードと「NHK ONE アカウント」によるログインが必要になりますが、25年8月15日までに現行の「NHKプラス」の利用申し込みを行い、ID登録が完了した人は「旧NHKプラスを利用されていた方はこちら」から利用規約に同意してパスワードを設定すると、登録していたメールアドレスを「初期ログインID」とし、「NHK ONE アカウント」の登録（移行）が完了します。なお、新しい「NHK ONE」のウェブサイトでは、総合テレビ・Eテレ・ラジオ番組の同時配信や、1週間の見逃し・聴き逃し配信、ニュース記事や動画、気象・災害情報、各番組の情報など、すべてのサービスを提供します。続けて今秋の注目番組を紹介します。北条司さんの人気コミックを原作とし、キャストを一新した完全新作アニメとして制作される『キャッツ・アイ』（正式名称では「・」の部分がハートマーク）が、9月26日からディズニープラス「スター」で独占配信する予定です。34年前の放映時、大ヒットしたフジテレビ月9ドラマ『101回目のプロポーズ』の続編となる『102回目のプロポーズ』は地上波（フジテレビ）と、フジテレビが運営する動画配信サービスFODで独占配信します。配信・放送の日程はまだ発表されていません（9月19日現在）。FODは、フジテレビが運営する公式の動画・電子書籍配信サービスで、会員登録不要の「FOD 見逃し無料」では、人気テレビ番組を放送後期間限定で配信しています。有料プラン「FODプレミアム」は月額976円（10月1日以降は料金プラン刷新予定）です。ABEMA（アベマ）は、俳優・アーティストの「のん」さんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING ／ ミス・キング』を毎週無料配信します。初回は9月29日20時から。独占配信ではなく、Netflixで国内外で同時配信されます。Netflixが企画・製作するNetflixシリーズでは、有名俳優が多数出演し、バトルロワイヤルを繰り広げる『イクサガミ』の配信が決定。時代小説家・今村翔吾さんの同名の小説を原作とする同作は、11月からNetflixで独占配信する予定です。同じくNetflixシリーズとして、小栗旬さんが主演するピュア・ロマンティックコメディ『匿名の恋人たち』も登場。10月からNetflixで独占配信する予定です。独占配信の場合、配信先のサブスクリプションサービスに加入する必要があります。近年は独占配信の作品が増加しているため、配信先の情報は事前に確認しておきましょう。（ななしW）