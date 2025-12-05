12月は犯罪が増える月！　パナソニックの住宅関連製品で“攻め”の防犯対策を！

防犯に役立つパナソニックの各種商品

犯罪件数は減少しているが、被害額は拡大傾向

特殊詐欺の被害は増加し、12月は発生件数が増える月

約6割が実家の防犯に不安を感じている

元刑事で防犯アドバイザーの

佐々木成三さん

複数の機器で多層的な防犯対策を

防犯対策は複数の機器を組み合わせる多層的な守りが肝心

特殊詐欺の被害は増加し、マンションの共連れやストーカー被害、置き配の盗難など、日常の中での防犯対策が必須となっている。パナソニックはこのほど防犯対策2025ラウンドテーブルを開催し、防犯アドバイザーの佐々木成三さんによるトークセッションと防犯対策に役立つ同社の製品を紹介した。警察庁の発表によると、2025年上期の特殊詐欺の被害額は約597億円。前年同期の約2.6倍に増加し、月別でみると12月は発生件数、被害額とも1年の中で最も多い月という。この理由としては、クリスマスや年末年始で現金の所持が多くなることと日没が早くなって家に侵入しやすくなることが挙げられる。特殊詐欺だけでなく、マンションのオートロックを突破する共連れやストーカー被害、高齢者世帯や子どもの留守番、置き配の盗難など、身近なところで防犯対策を必要とするケースは増えている。警察庁の資料では侵入窃盗の手口として家主が不在時の空き巣は64.1％と多いものの、家主が就寝中に侵入する忍び込みや家主が在宅中に隙を見て侵入する居空きは合わせて30.2％。つまり、侵入窃盗の30％は在宅時に発生しているのだ。本年7月に実施したパナソニックのアンケート調査によると、回答者の約6割が実家の防犯に不安を感じているが、実家で実施している防犯対策では近所付き合いが40.6％、施錠管理が38.1％。防犯という観点では、まだアナログな対策をしている人が非常に多いのが実状である。また、マンション暮らしでは回答者の4人に1人がオートロックのエントランスで共連れの経験があると回答したものの、2割以上はオートロック以外の防犯対策が不要と考え、約4割がゴミ出しや郵便ポストの確認など短時間の外出時にカギをかけていないことが分かった。元埼玉県警察本部刑事部捜査第一課の警部補として多くの犯罪者や犯罪の現場に立ち会ってきた防犯アドバイザーの佐々木成三さんは「窃盗や強盗詐欺、横領も含む財産犯の被害額は昨年、初めて4000億円を超えました」と話す。長期的に犯罪件数自体は減少している。しかし、「犯罪の手口が巧妙化して1件あたりの平均被害額は、令和4年の約260万円から令和7年の上半期は約460万円と大幅に増加しています。警察官を装った偽警察官詐欺に限定すると、平均被害額は約860万円にも達し、1件の被害額が高額になるのが特殊詐欺の怖いところです」犯罪組織は防犯対策をしていない被害者と地域を狙ってくる。そのため、今は自分で自分を守らなければいけない時代であると佐々木さんは説く。また、特殊詐欺の被害者は高齢者というイメージがある。確かに高齢者の被害自体は減っていないが、中高年層や20～30代の被害者も大幅に増加しているという。それだけ詐欺の手口は巧妙になっているのだ。では、具体的な防犯対策はどのようなものか。佐々木さんは「オートロックのマンションでは自宅の無施錠が多く、当たり前のことですが玄関ドアは施錠しておくことが重要です。戸建ての場合は侵入経路がいくつかあるので、私の自宅では防犯カメラを玄関ドア前と駐車場、庭先と3台設置しています」と説明する。置き配の盗難に対しては、配達物が届いたら、なるべく早く自宅に入れることと宅配ボックスの使用が盗難対策として有効だ。防犯対策で肝心なのは、防犯カメラや防犯用ライト、迷惑電話防止機能付き電話機、窓やドアの開閉センサーなどを併用して、多層的な防犯の仕組みを作ることがさまざまな犯罪に対応できると解説する。だが、それでも犯罪者が侵入してしまった場合は、「とにかく逃げること」が最優先。窓ガラスが割れた、誰かが入ってきた、というときに確認しようとして犯罪者と対面し、強盗の被害にあうというケースが実は多いのだ。「逃げることができなければパニックルームではないけど、内側からカギが掛けられる部屋に逃げ込みましょう」。佐々木氏によると、110番通報をしてから警察が駆けつけるまでの平均時間は約7分。安全な場所に、その7分間いることが重要と説く。その110番通報だが、電源ボタンを素早く5回押すと、緊急連絡先に発信する機能がスマートフォンには備わっている。設定から確認してみよう。また、スマートフォンの設定により音声で110番通報をすることも可能だ。これらは、万が一の場合にぜひ覚えておきたい機能だ。

[次のページ]ドアホンの交換を実演