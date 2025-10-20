「これって詐欺かも」と感じた人の最多は「岐阜県」で73.0％、パナソニック調べ

6割の人が「これって詐欺かも」と感じた経験あり

パナソニックは10月16日に、日常的に防犯への意識を持つ全国の20～69歳の男女を対象に、10月の「防犯月間」、10月18日の「防犯の日」に合わせて実施した、「防犯意識」に関する調査の結果を発表した。同調査は、9月19～25日の期間に行われ、4700名から回答を得ている。調査対象者に、「これって詐欺かも」と感じた経験があるかを尋ねたところ、「ある」という回答が62.3％を占めた。地域別でみると、岐阜県（73.0％）がもっとも多く、以下高知県（72.0％）、群馬県と長崎県（どちらも69.0％）が続いている。詐欺と感じた場面は、どのようなものだったかを尋ねたところ（複数回答）、「電話」（76.0％）が最多となり、「スマホに来たショートメッセージ」（70.6％）がそれに続いた。現在、防犯対策をしているかを尋ねた質問では、「しっかり対策をしている」と「少し対策をしている」を合わせた割合が69.2％と、2024年に実施した調査の結果（69.1％）と比較して、大きな変化はない。防犯対策について、「しっかり対策をしている」と答えた人の割合を地域別でみると、富山県（23.0％）がもっとも多く、大阪府（22.0％）、茨城県と高知県（どちらも21.0％）がそれに続いた。2024年調査で最多となった奈良県、および東京都と京都府はいずれも2割を下回っている。防犯対策について、「どちらかといえば対策をしていない」または「まったく対策していない」と答えた人に、防犯対策をしない理由を尋ねたところ（複数回答）、「どんな対策をしてよいのかわからないから」（52.2％）がもっとも多く、「設備や設置に費用がかかるから」（45.7％）がそれに続いた。高齢化率の高い秋田県、高知県、山口県を比較すると、秋田県では「しっかり対策をしている」と「少し対策をしている」を合わせた割合が64.0％と、前年（69.0％）よりも対策率が減少している。一方、高知県では「しっかり対策をしている」と「少し対策をしている」を合わせた割合が69.0％に達し、前年（61.0％）から大幅に増加し、山口県は78.0％と前年（74.0％）から微増した。防犯対策について、「しっかり対策をしている」または「少し対策をしている」と答えた人に、防犯対策をしようと思った理由を尋ねた質問（複数回答）では、「犯罪や事件などのニュースを見て怖くなったから」（82.3％）が最多となっている。国土交通省がドライバー不足の解消や物流効率化に向けて、宅配便の「置き配」を標準サービスとする方針を検討している中で、「置き配」の標準化に対して懸念があるかを尋ねたところ、「かなりある」と「少しある」を合わせた割合が67.1％を占めた。宅配便における「置き配」の標準サービス化に対する懸念が「かなりある」または「少しある」と答えた人に、「置き配」に対する具体的な心配を尋ねた質問（複数回答）では、「盗難・紛失の不安」（85.6％）がもっとも多く、以下「宅配されたものの破損」（52.8％）、「不在と悟られてしまう」（46.3％）が続いている。「置き配」の標準化に対して懸念があるかを尋ねた質問に対して、「かなりある」と答えた割合を地域別でみると、新潟県（37.0％）が最多となり、兵庫県（35.0％）、奈良県（33.0％）がそれに続いた。