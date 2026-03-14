「推し活」を取り入れて日々に彩りを！ 今春のおすすめの家電・アクセサリー
特集
2026/03/14 18:00
進学・入学シーズンやイベントが多く、何かと慌ただしい3月・4月。今回は、前回とは少し違った切り口で、忙しい春の毎日をサポートする家電やモバイルアクセサリーを紹介します。
▼前回の記事はこちら
https://www.bcnretail.com/market/detail/20260205_596444.html
今回は、特に新しく取り入れると、暮らしの快適度がアップすると思われる家電・アクセサリーを三つピックアップしました。
空気清浄機は、今や花粉症やアレルギー対策の心強い味方。新規購入はもちろん、より高性能な機種への買い替えも検討する価値は大いにあります。ただし、フィルター交換やお手入れは必須なので、購入前に店舗で本体サイズやメンテナンスのしやすさを実際に見ておくと安心です。
※詳しくはこちら
→早めの花粉症対策を！ 「空気清浄機」おしえて！
https://www.bcnretail.com/market/detail/20260213_598020.html
モバイルバッテリーは長らく処分方法に悩む製品でしたが、清掃施設やごみ収集車での爆発事故などを受け、自治体や店舗での回収が進み、以前に比べ、格段に廃棄しやすくなりました。まだ十分に使えるのに廃棄するのはもったいないですが、長年使い続けて充電できる時間が減っているような古いモバイルバッテリーは使い続けずに廃棄し、積極的に買い替えたほうが良いでしょう。
一方、「バッテリーの持ちが悪くなった」と感じる場合、現状の使い方や充電の方法に問題がある可能性も考えられます。買い替える前に、まずは、「遠征」の多い推し活ユーザーの間で共有されているバッテリー持ちを良くするコツを試すことをおすすめします。仕事からプライベートまで、スマホ本体やモバイルバッテリーを長時間充電できないさまざまなシーンで役に立つでしょう。
※詳しくはこちら
→遠征・ライブでバッテリー切れを防ぐ！ 推し活におすすめの設定＆アイテム
https://www.bcnretail.com/news/detail/20250926_558959.html
スマホケースは、近年、バリエーションの拡大と機能が進化しています。例えば、以前からあるモバイルバッテリー内蔵タイプなら別途モバイルバッテリーを持ち歩く必要がなく、MagSafe対応ケースなら磁力でモバイルバッテリーをはじめとするMagSafe対応の各種アクセサリーを簡単にピタッと装着できて便利です。
また今年1月には、エレコムから電子ペーパーディスプレーを搭載したiPhone 16／17対応のハイブリッドケースという、「推し活」向けスマホケースが登場しました。専用アプリで登録した画像が背面に表示される構造のため、好きなアーティストやスポーツ選手、キャラクターなどの写真やイラストをいつでも持ち歩けます。もちろん、家族やペットの写真を表示するといった使い方もOKです。
2026年4月5日まで（一部の企画は終了済み）
2026年3月31日まで
2026年3月31日まで
2026年3月29日まで
2026年3月31日まで
タイミングによっては、店舗独自の各種セール・キャンペーンと、「PayPay」や「d払い」といったキャッシュレス決済サービスのキャンペーンを併用でき、さらにお得に買える場合もあります。高額な家電やスマホアクセサリーの購入の際は、ぜひしっかりと事前に情報収集しましょう。
▼前回の記事はこちら
https://www.bcnretail.com/market/detail/20260205_596444.html
「好き」を暮らしに取り入れよう就職や転勤、進学などで生活が一新する人もいる春は、日々の生活を見直す絶好のタイミングです。特にそうしたライフイベントのない人でも気分を一新するためのポイントは、新しい家電やデジタルサービスなどの力を借り、安心・快適な環境を整えること。好きな実在の人物やキャラクターなどを応援する「推し活」を始めてみるのも良いでしょう。特に「推し活」の対象となる人物・キャラクターがいない方も、好きな色や香り、デザインなどを身の回りのアイテムに新たに取り入れるだけで、毎日がより充実したものに感じられるでしょう。
今回は、特に新しく取り入れると、暮らしの快適度がアップすると思われる家電・アクセサリーを三つピックアップしました。
空気清浄機
空気清浄機は、今や花粉症やアレルギー対策の心強い味方。新規購入はもちろん、より高性能な機種への買い替えも検討する価値は大いにあります。ただし、フィルター交換やお手入れは必須なので、購入前に店舗で本体サイズやメンテナンスのしやすさを実際に見ておくと安心です。
※詳しくはこちら
→早めの花粉症対策を！ 「空気清浄機」おしえて！
https://www.bcnretail.com/market/detail/20260213_598020.html
モバイルバッテリー
モバイルバッテリーは長らく処分方法に悩む製品でしたが、清掃施設やごみ収集車での爆発事故などを受け、自治体や店舗での回収が進み、以前に比べ、格段に廃棄しやすくなりました。まだ十分に使えるのに廃棄するのはもったいないですが、長年使い続けて充電できる時間が減っているような古いモバイルバッテリーは使い続けずに廃棄し、積極的に買い替えたほうが良いでしょう。
一方、「バッテリーの持ちが悪くなった」と感じる場合、現状の使い方や充電の方法に問題がある可能性も考えられます。買い替える前に、まずは、「遠征」の多い推し活ユーザーの間で共有されているバッテリー持ちを良くするコツを試すことをおすすめします。仕事からプライベートまで、スマホ本体やモバイルバッテリーを長時間充電できないさまざまなシーンで役に立つでしょう。
※詳しくはこちら
→遠征・ライブでバッテリー切れを防ぐ！ 推し活におすすめの設定＆アイテム
https://www.bcnretail.com/news/detail/20250926_558959.html
スマホケース
スマホケースは、近年、バリエーションの拡大と機能が進化しています。例えば、以前からあるモバイルバッテリー内蔵タイプなら別途モバイルバッテリーを持ち歩く必要がなく、MagSafe対応ケースなら磁力でモバイルバッテリーをはじめとするMagSafe対応の各種アクセサリーを簡単にピタッと装着できて便利です。
また今年1月には、エレコムから電子ペーパーディスプレーを搭載したiPhone 16／17対応のハイブリッドケースという、「推し活」向けスマホケースが登場しました。専用アプリで登録した画像が背面に表示される構造のため、好きなアーティストやスポーツ選手、キャラクターなどの写真やイラストをいつでも持ち歩けます。もちろん、家族やペットの写真を表示するといった使い方もOKです。
各社の新生活セールは要チェック！最後に、春の買い物をお得に楽しめる家電量販店のセール情報をまとめました。
ビックカメラ 池袋エリア各店舗「池袋大感謝祭」
2026年4月5日まで（一部の企画は終了済み）
ヨドバシカメラ「新生活応援！家電まとめ買いキャンペーン」
2026年3月31日まで
ノジマ「減税級！ 大出血算（決算）セール」
2026年3月31日まで
エディオン「d払い利用でもれなくdポイント3倍！キャンペーン」
2026年3月29日まで
ジョーシン「dポイント最大100倍キャンペーン！はじめての方・お久しぶりの方は当選確率10倍！」（要エントリー）
2026年3月31日まで
タイミングによっては、店舗独自の各種セール・キャンペーンと、「PayPay」や「d払い」といったキャッシュレス決済サービスのキャンペーンを併用でき、さらにお得に買える場合もあります。高額な家電やスマホアクセサリーの購入の際は、ぜひしっかりと事前に情報収集しましょう。
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