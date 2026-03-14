「推し活」を取り入れて日々に彩りを！　今春のおすすめの家電・アクセサリー

新しい家電で新生活を始めてみては？

（画像はイメージ=Amazon 新生活セール」

記者発表会にて撮影）

https://www.bcnretail.com/market/detail/20260205_596444.html

「好き」を暮らしに取り入れよう

空気清浄機

空気清浄機はもはや必須。選ぶ際はデザイン性も重要だ

※詳しくはこちら

https://www.bcnretail.com/market/detail/20260213_598020.html

モバイルバッテリー

安全性の高い次世代型のモバイルバッテリーも

登場している（左：エレコム、右：MOTTERU）

※詳しくはこちら

https://www.bcnretail.com/news/detail/20250926_558959.html

スマホケース

「スマホケースで推し活」の例

（背面ディスプレーに好きな画像を表示できる

エレコムのiPhone 17用スマホケース

「PM-A25AEINK01BK」）

各社の新生活セールは要チェック！

ビックカメラ 池袋エリア各店舗「池袋大感謝祭」

ヨドバシカメラ「新生活応援！家電まとめ買いキャンペーン」

ノジマ「減税級！ 大出血算（決算）セール」

ノジマのセールは最大10％還元

エディオン「d払い利用でもれなくdポイント3倍！キャンペーン」

ジョーシン「dポイント最大100倍キャンペーン！はじめての方・お久しぶりの方は当選確率10倍！」（要エントリー）

エディオンのd払いキャンペーン、

ジョーシンのdポイントキャンペーンの告知

進学・入学シーズンやイベントが多く、何かと慌ただしい3月・4月。今回は、前回とは少し違った切り口で、忙しい春の毎日をサポートする家電やモバイルアクセサリーを紹介します。▼前回の記事はこちら就職や転勤、進学などで生活が一新する人もいる春は、日々の生活を見直す絶好のタイミングです。特にそうしたライフイベントのない人でも気分を一新するためのポイントは、新しい家電やデジタルサービスなどの力を借り、安心・快適な環境を整えること。好きな実在の人物やキャラクターなどを応援する「推し活」を始めてみるのも良いでしょう。特に「推し活」の対象となる人物・キャラクターがいない方も、好きな色や香り、デザインなどを身の回りのアイテムに新たに取り入れるだけで、毎日がより充実したものに感じられるでしょう。今回は、特に新しく取り入れると、暮らしの快適度がアップすると思われる家電・アクセサリーを三つピックアップしました。空気清浄機は、今や花粉症やアレルギー対策の心強い味方。新規購入はもちろん、より高性能な機種への買い替えも検討する価値は大いにあります。ただし、フィルター交換やお手入れは必須なので、購入前に店舗で本体サイズやメンテナンスのしやすさを実際に見ておくと安心です。→早めの花粉症対策を！ 「空気清浄機」おしえて！モバイルバッテリーは長らく処分方法に悩む製品でしたが、清掃施設やごみ収集車での爆発事故などを受け、自治体や店舗での回収が進み、以前に比べ、格段に廃棄しやすくなりました。まだ十分に使えるのに廃棄するのはもったいないですが、長年使い続けて充電できる時間が減っているような古いモバイルバッテリーは使い続けずに廃棄し、積極的に買い替えたほうが良いでしょう。一方、「バッテリーの持ちが悪くなった」と感じる場合、現状の使い方や充電の方法に問題がある可能性も考えられます。買い替える前に、まずは、「遠征」の多い推し活ユーザーの間で共有されているバッテリー持ちを良くするコツを試すことをおすすめします。仕事からプライベートまで、スマホ本体やモバイルバッテリーを長時間充電できないさまざまなシーンで役に立つでしょう。→遠征・ライブでバッテリー切れを防ぐ！ 推し活におすすめの設定＆アイテムスマホケースは、近年、バリエーションの拡大と機能が進化しています。例えば、以前からあるモバイルバッテリー内蔵タイプなら別途モバイルバッテリーを持ち歩く必要がなく、MagSafe対応ケースなら磁力でモバイルバッテリーをはじめとするMagSafe対応の各種アクセサリーを簡単にピタッと装着できて便利です。また今年1月には、エレコムから電子ペーパーディスプレーを搭載したiPhone 16／17対応のハイブリッドケースという、「推し活」向けスマホケースが登場しました。専用アプリで登録した画像が背面に表示される構造のため、好きなアーティストやスポーツ選手、キャラクターなどの写真やイラストをいつでも持ち歩けます。もちろん、家族やペットの写真を表示するといった使い方もOKです。最後に、春の買い物をお得に楽しめる家電量販店のセール情報をまとめました。2026年4月5日まで（一部の企画は終了済み）2026年3月31日まで2026年3月31日まで2026年3月29日まで2026年3月31日までタイミングによっては、店舗独自の各種セール・キャンペーンと、「PayPay」や「d払い」といったキャッシュレス決済サービスのキャンペーンを併用でき、さらにお得に買える場合もあります。高額な家電やスマホアクセサリーの購入の際は、ぜひしっかりと事前に情報収集しましょう。