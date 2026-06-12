通信キャリア初！　「スマホ画面割れ保険」付き保護フィルム　ドコモから

画面割れ保険が付帯した

スマホ向けガラスフィルムの取り扱いは、

国内通信キャリアとしては初めて

画面割れ発生時の費用負担を軽減 より安心してスマホを使えるように

補償対象ガラスフィルムを示すマーク

NTTドコモは、「smartあんしん補償」加入者を対象に「スマホ画面割れ保険」付きのスマートフォン（スマホ）用ガラスフィルムをドコモショップとドコモオンラインショップで販売を開始した。対象のガラスフィルムに、スマホの修理または交換にかかる費用を1回あたり最大1万円まで補償する「スマホ画面割れ保険」が付帯する。この保険はレスキュー損害保険が提供する。補償期間は、製品購入日から1年間。「smartあんしん補償」は、ドコモが2022年から提供している端末補償サービス。画面割れなどのトラブル時にも、預かり修理での画面修理を3300～5500円、または交換を5500円～1万2100円で利用できるが、今回、対象のガラスフィルムを貼り付けたスマホの画面が破損した場合、スマホの修理・交換費用を最大1万円まで補償する「スマホ画面割れ保険」付き保護フィルム（全4種）を取りそろえ、より安心してスマホを使える環境づくりを支援する。対象保険金は専用フォームから請求することで受け取れる。対象のガラスフィルム購入後に「smartあんしん補償」に加入した場合も対象となるが、フィルムだけの破損・欠け・ヒビ割れは対象外。6月9日時点の対象機種は「Xperia 1 VIII SO-51G」のみだが、今後、順次拡大予定。