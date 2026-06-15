「ニコンダイレクト」限定オリジナルグッズ　Tシャツ・トートバッグなど

新たに発売する公式グッズ

「ニコンらしさ」を感じられるオリジナルグッズ 異なるデザインテーマで展開

ニコン子会社のニコンイメージングジャパンは、公式オンラインショップ「ニコンダイレクト」限定でTシャツ・トートバッグなどのオリジナルグッズを発売する。「撮影以外の場面でもニコンの世界観を感じて楽しんで欲しい」という想いから、「ベーシック」「ヘリテージ」「クラフトマンシップ」の三つのテーマで企画・製作した。「Since 1917 Nikon」のロゴが入った「ベーシック」では、日常に寄り添うブランドでありたいという想いを込め、「FM2 ＆ Zf」のイラストをあしらった「ヘリテージ」では、ニコンの歴史を象徴するモチーフを採用することでブランドの伝統を表現した。また、「NIKKOR Z 70-200mm f／2.8 VR S IIレンズ構成図」をデザインした「クラフトマンシップ」では、ニコンが培ってきた光学技術やプロダクトの魅力に焦点を当て、ものづくりへのこだわりを表現している。第一弾アイテムは、Tシャツ、トートバッグ、タオルハンカチ、ステッカーの4種類。いずれも6月19日から3週にわたり、順次発売予定。7月以降も新たなアイテムの追加を予定している。価格は、「ベーシック／ヘリテージ／クラフトマンシップ」のTシャツ（M／L／LL）が各3800円、トートバックが各2200円、タオルハンカチが各1500円、「ベーシック」の「ニコンステッカー6種セット 2026A」が1200円。