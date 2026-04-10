軽くてシンプルな「コンデジ」で、日常を大切な思い出に。

ビックカメラ池袋カメラ・パソコン館で

カメラコーナー販売員の相澤祐翔（あいざわ・ゆうと）さん

「機動力」「光学ズーム」「エモい／高画質」をチェック

（1）「機動力」：ポケットに入れたまま、日常に溶け込めるか

（2）「光学ズーム性能」：スマホでは届かない「その先」を鮮明に

（3）「写りの理想」：エモい質感か、高画質か

ビックカメラ池袋カメラ・パソコン館のコンデジコーナー

初心者の最初の1台におすすめ！キヤノン

キヤノンの「IXY650m IXY650Ｍ」

広角から超望遠まで！光学30倍ズームのパナソニック

パナソニックの「LUMIX DC-TZ99」

スマホでは写し出せない空気感を楽しむ！KODAK

KODAKの「PIXPRO FZ45」

【おしえてビックさん・41】春になり心地よい日はお出かけする機会も増えます。そんなときに一緒に持っていきたいのが、コンパクトデジタルカメラ（コンデジ）です。手軽に日常を大切な思い出にすることができます。そこで、ビックカメラ池袋カメラ・パソコン館でカメラコーナー販売員の相澤祐翔（あいざわ・ゆうと）さんに、軽くてシンプルなコンデジをおしえてもらいました。相澤さんは、コンデジを選ぶ際の三つのポイントを挙げます。光学ズームや広角撮影は、スマホよりコンデジの方が高性能です。ミラーレスや一眼レフより軽く、撮りたいときにすぐに取り出せる機動力も魅力。遊び心ある映えを楽しむか、本格的な撮影を求めるかにより選択肢は分かれます。さっそく商品について相澤さんにおしえてもらいます。相澤さんが推す1品目は、キヤノンの「IXY650m IXY650Ｍ」です。「長年愛され続けているキヤノン・IXYシリーズ。その最大の魅力は、手のひらにすっぽりと収まる圧倒的なコンパクトサイズにあります。ポケットや小さなバッグにスッと入り、撮りたい瞬間にパッと取り出せる。この『手軽さ』こそが、日常をシャッターチャンスに変えてくれます」と、機動力の高さをおすすめする理由に挙げます。また「操作性も非常にシンプルな設計で、カメラ初心者の方でも迷わずに使いこなせます。さらに、この薄さながら光学12倍ズームを搭載し、遠くの景色も鮮明に引き寄せることができます。まさに『万能』という言葉がふさわしい一台です」と、初心者の人でも簡単に使いこなせるバランスの良さを評価します。相澤さんはこの商品をおすすめしたい人に、次のようなメッセージを送ります。「『本格的なカメラは、大きくて操作が難しそう……』とためらっている方へ。せっかくカメラを始めても、重かったり使いにくかったりすると、結局持ち歩かなくなってしまいがちです。だからこそ、最初の一台は『手軽さ』と『楽しさ』を両立したこのカメラをおすすめします」と、最初の一歩にふさわしい一台とプッシュします。相澤さんが推す2品目は、パナソニックの「LUMIX DC-TZ99」です。おすすめする理由について、相澤さんは次のようにアドバイスします。「コンパクトボディーに凝縮された、圧倒的な万能性が最大の魅力です。特筆すべきは、光学30倍ズームの性能。広角から超望遠までをこれ1台でカバーできるため、目の前の広大な景色から、肉眼では捉えきれない遠くの被写体まで鮮明に描き出します」と、強力なズーム性能を推します。さらに「180度回転するチルト液晶モニターを搭載しており、自撮りやVlog撮影にも最適です。『これ1台あれば、どんなシャッターチャンスも逃さない』。そう断言できるほど、旅行から日常まですべてのシーンに寄り添ってくれる使い勝手の良い万能カメラです」と説明します。相澤さんがこの商品をおすすめする人に、次のように語りかけます。「『旅行の荷物は減らしたい。でも、大切な思い出は最高の画質で残したい』。そんな欲張りな願いを1台で叶えてくれるのが、このカメラです。スマホのズームではどうしても画質が粗くなりがちな、遠くの街並みや野生動物、お子様の表情も、TZ99なら圧倒的なズーム性能で、肉眼で見た感動をそのままの美しさで持ち帰ることができます」。スマホでは実現できない光学30倍ズームの魅力は、ぜひ実際に店頭で確認したいものです。相澤さんが推す3品目は、KODAKの「PIXPRO FZ45」です。おすすめする理由について「このカメラの魅力は、スペックでは語り切れない『エモさ』にあります。最新のデジタルカメラが『真実を鮮明に写す』ものだとしたら、これは『記憶の中の景色を写す』カメラです。フィルムメーカーであるコダックならではの、温かみのある質感と独特の発色は、今の高性能スマホでは決して再現できません」と、通常のコンデジとは一味違う楽しみ方ができます。また「実用面での『手軽さ』も大きな武器です。旅先でありがちなバッテリー切れの際も、単三電池駆動なのでコンビニに行けば即解決。スマホのカメラロールを、少し懐かしくて特別な1枚で埋め尽くしてくれる。まさに、『令和のレトロコンデジ』を象徴する一台です」と、実用的でありながら令和レトロブームをけん引するカメラを評価します。相澤さんがこの商品をおすすめするのは、次のような人です。「スマホで撮った写真に少し物足りなさを感じてきた方に、おすすめしたい一台です。今のスマホは誰でも失敗なく綺麗に撮れるのが魅力ですが、どれも似たような質感になりやすい一面もあります。一方でこのカメラは、最新機種のようなパキッとした解像感とは異なり、あえて少しノイズがのったような、柔らかく懐かしい空気感を写し出してくれます。最新のスマホやカメラでは写し出せない空気感を是非感じていただきたいです」。AIできれいに加工処理したスマホの写真とは違う、エモい写真を楽しみたい人におすすめの一台ですね。最後に、相澤さんが接客時に心掛けていることをおしえてもらいました。「『いざ買ってみたけれど、自分には合わなかった……』と私自身、そんな苦い経験があるからこそ、お客様には絶対に同じ思いをしてほしくありません。カメラ選びで本当に大切なのは、カタログに並ぶスペックの数字ではなく、『お客様がどう使いたいか』という一点です。日常をラフに切り取りたいのか、それとも趣味として本格的に向き合いたいのか。お一人お一人の理想にじっくりと耳を傾け、心から『これにして良かった！』『明日使うのが楽しみ！』と思っていただける機種をご提案することを心がけています。だからこそ私は、単なる『販売員とお客様』という垣根を越えて、理想の一台を一緒に探し出すパートナーのような距離感で接することを何よりも大切にしています」。ご自身がカメラ選びで失敗した経験があるからこそ、接客時の説明にも厚みが増すのでしょう。「お客様には絶対に同じ思いをしてほしくありません」という力強い言葉からも、カメラ選びで悩んだときは、相澤さんに相談すれば安心です。