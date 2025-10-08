話題のコンデジ 家電量販店にオススメ製品を聞いてみた ビックカメラ新宿東口店

防水デジカメ、アクションカメラなど アクティビティに便利なカメラが人気

店舗情報

店舗外観

「BCNランキング」のコンパクトデジカメ人気ランキングで、発売から3年経つKODAKの「PIXPRO FZ55」「PIXPRO FZ45」が根強い人気を誇ることから端を発した、コンデジ企画。初回は両モデルの魅力について、各家電量販店の担当者に話を聞いた。今回は、3回に分けて、各担当者に各店のカメラコーナーの概要やオススメ機種を紹介してもらう。最後はビックカメラ新宿東口店だ。地下一階のカメラコーナーを案内してくれたのは、担当の渕上さん。大学では写真について学び、社歴も15年と経験豊富だ。社内制度「ビックカメラマイスター」にも認定されており、その接客技術・商品知識もお墨付き。左腕の腕章はその証だ。コーナーには、渕上さんが作例として撮った写真も飾られており、撮影技術も確かなことがわかるだろう。取材時、客足が少ない時間帯ながらコンデジコーナーには、途切れることなく来客が訪れていた。製品の在庫を店員に確認している光景なども見られ、コンデジの人気ぶりがうかがえる。このほか、コーナーでは、アクティビティで重宝する防水デジカメ、スマートフォン以上の超望遠が可能なズーム系デジカメなど、特化した機能を持ったモデルも一通り取り揃えており、さまざまな商品をチェックできる。ちなみに渕上さんによると、若年層には撮影にフォーカスしたシンプルなコンデジが人気とのこと。現在、店頭で力を入れているのは、アクションカメラだ。行楽シーズンや長期休みのある夏場には、よく売れるという。また、新宿という立地からか、外国人観光客がよく訪れ、アクションカメラを購入していくことも多い。売り場には、Insta360やDJI Osmo Pocket 3など、トレンドの製品が立ち並んでおり、ウェアラブル用のハーネスなど、オプション品も展示されている。親指サイズのInsta 360 GO3といった、ハンズフリーで撮影できる製品も良く売れているとのこと。また、コーナー全体を見ると、カメラの作例などもいくつか用意されており、写り方の違いもよくわかる。渕上さんに話を聞いている中でも、途中さまざまな店頭資料を見せてくれた。これなら、カメラ初心者でも安心して商品選びができそうだ。さて、最後におすすめのコンデジを紹介してもらおう。渕上さんがおすすめするのはソニーの「VLOGCAM ZV-1 II」だ。「動画投稿する人にはもちろん適していますが、普段から日常を動画で記録している、なんて人にもおすすめです。ピントが簡単に合わせられるので、見返した時に、映したいものがしっかり残せていることがよくわかるはず。今まで以上に撮影が楽しくなりますよ！」と渕上さん。「VLOGCAM ZV-1 II」は、4K30pの動画撮影、最大5倍のスローモーション撮影、最大60倍のクイックモーション撮影に対応するVlogカメラ。特徴的なモードとして「商品レビュー用設定」「背景ぼけ切り換え」といったものが挙げられる。いずれも、カメラをよく知らない人でも、綺麗な映像が撮れる便利な機能だ。これら二つの機能は、絞り値を適切に調整し、撮りたい動画を瞬時に撮れるという点で共通している。商品レビュー用設定を使えば、手元に物を映すだけで、自動でピントが合わせられる。動画投稿者が手元の商品を紹介する、ありがちなシーンも簡単に撮影できるのだ。背景ぼけ切り換えは、本体のボタンを押すだけで背景をぼかすことができる。外出先での撮影に使えば、通常はボケをオン、風景を映したくなったらオフと、すぐに切り替えられるので、こちらもかなり使用頻度は高そうだ。製品には、マイクの風切り音を抑えるウィンドスクリーンが付属。シューティンググリップキットもセットにすれば、さらに撮影の幅を広げられる。スマホでは表現できないワンランク上の動画を撮ってみたい、でもカメラはよくわからない、そんな初心者にもおすすめなVlogカメラだ（BCN・寺澤克）。・画素数約2010万画素・重量・サイズ（幅×高さ×奥行）292g 105.5×60×46.7mm・光学ズーム機能約2.5倍・手ブレ補正電子式・シャッタースピード最遅 1／4秒 最速 1／32000秒・最高連写速度24コマ／秒・電池寿命290枚・最大ISO感度12800ビックカメラ新宿東口店住所 東京都新宿区新宿3-29-1アクセス 東京メトロ・都営地下鉄 新宿三丁目駅（A5出口）からすぐ、JR・小田急・京王・東京メトロ 新宿駅（東口）から徒歩約5分営業時間 年中無休 10～22時