ETロボコン2025、「モデル」で競り勝った札幌ギアワークスが総合優勝

コースは左右に2つ。2チームずつで走行させ、ポイントを競う。

写真はアドバンストクラスの競技部門で優勝したチーム「SELENE」のスタート場面（左）

アドバンストクラスで総合優勝した

「札幌ギアワークス」の皆さん

アドバンストクラスの競技部門で優勝した

「SELENE」の皆さん

プライマリークラスの競技部門で優勝した

「TIIS-Mates」の皆さん。

「TIIS-Mates」の走行体は、

後半戦で2本のペットボトルを完璧な位置に置くことに成功

画びょうや蛇のぬいぐるみに阻まれ、

転倒する走行体もいくつか見られた

大会の終わりに総評する、

ETロボコン実行委員会の星光行 本部・実行委員長

組込みシステム技術協会（JASA）は11月20日、「ETロボコン2025 チャンピオンシップ大会」を開催した。全国9地区から勝ち上がってきた全36チームが、神奈川県・横浜市のパシフィコ横浜に集まり、熱戦を繰り広げた。競技・審査の結果、アドバンストクラスでは、総合優勝に、リコーITソリューションズのチーム「札幌ギアワークス」が輝いた。競技部門の優勝は九州産業大学理工学部のチーム「SELENE」。プライマリークラスの競技部門では、東海地区代表、豊田自動織機ITソリューションズのチーム「TIIS-Mates」が優勝した。競技は、同一レイアウトのレフトコースとライトコースで2チーム同時に走行させて行う。前半後半でコースを入れ替え、計2回走行。それぞれで得たポイントの高いほうが獲得ポイントになる。アドバンストクラスでは、フィギュアの撮影やペットボトルの移動など、ミッションを正確にこなしつつ時間内にゴールする高度な内容だ。アドバンストクラスで総合優勝した「札幌ギアワークス」は、競技の前半戦ではコースアウトでリタイヤしてポイントなし。後半戦では、ボトル移動は2本のうち1本が認められなかったが、写真撮影を完璧にこなして95.8ポイントと高得点を獲得。競技ポイントで2位につけた。さらに、「モデル審査」でも高い評価を受け、総合優勝を勝ち取った。競技部門で優勝した「SELENE」は、前半戦では、時間切れでわずかなところでゴールに届かなかったものの、写真撮影は完璧でペットボトル移動でもまずまずの位置に配置し94.0ポイントを獲得。さらに後半戦では、写真撮影とペットボトル移動1本を完璧にこなし、103.1ポイント。ぶっちぎりの高得点で、アドバンストクラスの競技部門での優勝を果たした。プライマリークラスの競技部門で優勝した「TIIS-Mates」は、前半戦ではペットボトル移動の位置がややずれて68.8ポイントにとどまった。しかし後半戦では、2本のペットボトルを、正確に既定位置のど真ん中に置くことに成功。79.0ポイントを獲得して優勝を手にした。ETロボコンは高校生以上を対象とするロボットコンテスト。学生と社会人が入り混じり、同一規格の「走行体」を使ってプログラミングの腕を競う。各チームがつくりあげたプログラムに従い、自律的に既定のコースを走らせ、走行タイムやミッションの達成度合いで高得点を目指す。「HackSPi dachs」と呼ばれる走行体は、レゴの「エデュケーション SPIKEプライムセット」と「Raspberry Pi 4 Model B」をベースに構成。ハードウェアの優劣ではなく、プログラムの優劣で勝敗が決まるのが特徴だ。ETロボコンのもう一つの特徴ともいえるのが「モデル審査」。ソフトウェアの設計図ともいえるドキュメント、「モデル」の出来栄えも大いに重視される。チャンピオンシップ大会の頂点、アドバンストクラスで総合優勝を勝ち取るには、競技の成績と同様にモデルの完成度も求められる。今年のアドバンストクラスでは、競技ではチーム「SELENE」が100ポイント超えの高得点で優勝したものの、総合ではチーム「札幌ギアワークス」が逆転した。モデルの評価が高かったためだ。審査員からは「図を活用して理解しやすく工夫されていた」などと評されていた。ETロボコン実行委員会の星光行 本部・実行委員長は総評で「さすがチャンピオンシップ大会という走りを見せてくれた。ただ、コース上に刺されていた画びょうに躓いたチームがいくつかあったのは残念。こうしたことに対応できる柔軟なソフトウェア設計も必要だ。アドバンストクラスの競技部門で優勝したSELENEは素晴らしい走りだった。しかしモデルで総合優勝にはとどかなかった。この悔しさをバネに来年もチャレンジしてほしい」と締めくくった。（BCN・道越一郎）