炒め物やおでんも調理できちゃう！1台5役に進化したニトリの「調理ポット」

「1台5役おてがる調理ポット」の使用イメージ

「一人での使用にぴったり」「鍋やラーメン作りが簡単にできる」などの声

1台で幅広い調理に対応

容器内側の目盛り（左）と、湯切りイメージ（中、右）

マグネット式のプラグを採用

2色のカラーバリエーションを用意

ニトリは12月上旬に、「1台5役おてがる調理ポット」（OG2G03）の販売を、全国の「ニトリ」店舗および公式オンラインショップ「ニトリネット」にて開始した。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。価格は2990円。今回、販売が開始された「1台5役おてがる調理ポット」は、シリーズ累計の販売台数が7万台を突破し、ユーザーから「一人の使用にぴったり」「鍋やラーメン作りが簡単にできる」と好評を博した「1台3役の電気ケトルポット」（LD2S02）を進化させた最新機種。レトルト食品の温めや、鍋などの煮物料理はもちろん、本体内側にコーティングが施されているため、炒める調理や和える調理での使用が可能になった。加熱の強弱も切り替えられるので、さまざまな調理に活用できる。容器の内側には、300～800mLの範囲で100mL刻みの目盛りを備えているため、計量カップで水の量を計る必要がない。また、ふたには大小の湯切り穴が付いているので、パスタや野菜を茹でた後のざるが不要となり、洗い物を増やさない。さらに、空焚き防止機能も搭載しているため、容器が空の状態で加熱してしまった場合でも、温度の過上昇を防げる。あわせて、マグネット式のプラグを採用し、電源コードを足に引っかけてしまっても、電源コードが本体から外れるので、安心して使える。そのほか、強（600W）と弱（300W）の、2段階での出力切り替えに対応している。