ASUS 初のCopilot＋PC対応一体型PCをストア限定で発売 高いセキュリティー性と耐久性 デスク周りもスッキリ

ASUS JAPANは12月3日、VESA対応で壁掛けも可能な初のCopilot＋PCオールインワン「ASUS ExpertCenter P600 Ai（PM640KA）」を、ASUSオフィシャルオンラインストア限定で発売した。価格は17万9800円で、Microsoft 365 Basic（1年間使用権）＋Office Home ＆ Business 2024（デジタルアタッチメント版）をセットにすると19万9800円。新製品は、ASUSとして初めてMicrosoft Copilot＋PCに対応した23.8型液晶一体型PC。CPUには最大50 NPU TOPS発揮するAI処理対応のAMD Ryzen AI 7 350 プロセッサーを採用し、メインメモリーは32GB（最大64GBまで拡張可能）。ストレージは1TB。ASUS独自のAIアシスタント機能「ASUS AI ExpertMeet」では、AIミーティング議事録、AI翻訳字幕、AIノイズキャンセリング機能、AIカメラ、ウォーターマーク（画面への透かし機能）などの使用が可能だ。ディスプレーには、23.8型フルHDタッチパネルを採用。画面占有率93％を実現し、斜めから見ても鮮明な178度の広視野角表示、sRGBカバー率99％の高い色精度、映り込みにくいアンチグレア加工などが特徴だ。TUV Rheinlandの低ブルーライト認証を取得し、目にもやさしく、長時間の作業にも適している。スタンドは、画面の縦回転、左右・上下角度調節、高さ調節に対応。VESA100規格にも対応し、壁掛けやモニターアームを活用した配置も可能だ。サウンド面では、5Wデュアルスピーカーとアンプを内蔵。立体音響技術 Dolby Atmos 認定も取得し、迫力のある音響を楽しめる。インターフェースは、HDMI 1.4出力×1、HDMI入力×1、USB3.2（Type-A／Gen1）×3、USB3.2（Type-C／Gen1）×1、USB2.0×1、ヘッドホン・ヘッドセットコンボジャック×1を備える。このほか、セキュリティー対策としてKensingtonナノセキュリティースロットを搭載し、NIST SP 800-155準拠のBIOSによるファームウェアレベルの保護、顔認証をはじめとする生体認証にも対応。米国国防総省の軍事規格MIL規格（MIL-STD 810H）に準拠したテストをクリアし、高い堅牢性も確保している。