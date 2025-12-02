「掃除機を出すほどでもない」時に便利！ 約170gのハンディクリーナー

軽量コンパクトなハンディクリーナー

ウィナーズは11月28日、同社の展開する「レコルト」ブランドから、「コードレス スポットクリーナー」を発売した。カラーはフレンチグレー、ナチュラルホワイト、ペールブルーの3色で、価格は4950円。新製品は、重さ約170g、幅約3.5cmとコンパクトで軽量なハンディクリーナー。USB充電式のスタンドで充電でき、ちょっとした汚れやゴミを見つけたらサッと使える手軽さが魅力だ。運転時にはLEDライトが点灯するので、ゴミも見つけやすい。スタンド式のため、インテリアにもなじみやすい。ストラップを付ければ、フックにも掛けられるので、収納方法もさまざまだ。また、フィルターは水洗い可能で、手入れもしやすい。サイズは、本体が約幅4.0×奥行4.0×高さ20.8cm、スタンドを加えると幅約5.0×奥行5.0×高さ21.7cm。バッテリー容量は2000mAhで、充電時間は約2.5時間。満充電で約25分間使用できる。