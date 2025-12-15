アウトドアとカメラの最強タッグ！ 遊び心あふれるショルダーバッグ

「OUTDOOR PRODUCTS」から

アクティブテイストのカメラバッグ計4種が登場

普段使いのバッグとしてもちょうどいい

ロープ カメラショルダーバッグ

ロープ カメラミニショルダーバッグ

ハクバ写真産業は12月5日に、米ロサンゼルス発のブランド「OUTDOOR PRODUCTS（アウトドア プロダクツ）」から、アクティブテイストのカメラバッグ「ロープ カメラショルダーバッグ（L／Mサイズ）」と「ロープ カメラミニショルダーバッグ（L／Mサイズ）」の計4種を発売した。いずれも、カラーはネイビー、カーキ、グレーの3色で、価格はオープン。「ロープ カメラショルダーバッグ」「ロープ カメラミニショルダーバッグ」ともに、ロープ状のショルダーストラップとビビッドなアクセントカラーを散りばめた遊び心あふれるデザインが魅力で、タウンユースだけでなく、キャンプやフェスといったアクティブなレジャーシーンにも適している。「ロープ カメラショルダーバッグ」のLサイズは、レンズ付きミラーレス一眼カメラと70～200mm F2.8クラスの交換レンズ×1本などを収納できる十分な容量を備える。Mサイズは、標準ズームレンズを装着したミラーレス一眼カメラと交換レンズや小物類の収納が可能となっている。「ロープ カメラミニショルダーバッグ」は、片手で簡単に開閉できるマグネットロックを備えており、普段使いのバッグとしてもちょうどいいサイズを採用した。Lサイズはミラーレス一眼カメラやVLOGカメラをコンパクトに収納可能で、Mサイズはコンパクトカメラやインスタントカメラの持ち運びに適している。