PC作業をしながら手軽に加湿できる「USB充電式バッテリー加湿器」

400-TOY051W

上から注ぐだけの「簡単給水」＆倒れてもこぼれにくい「安心設計」

本体上部から手軽に給水可能

倒れても中の水がこぼれにくい

本体のUSB Type-Cポートから内蔵バッテリーを充電できる

場所を選ばず、さまざまな場所で使用可能

本体側面の窓から水の残量を確認できるほか、

LEDを点灯させればナイトライトにもなる

サンワサプライは12月12日に、フタを開けることなく上から注ぐだけで簡単に給水でき、場所を選ばずどこでも使えるバッテリー搭載の卓上加湿器「400-TOY051W」を、公式オンラインショップ「サンワダイレクト」にて発売した。税別価格は2982円。「400-TOY051W」は、給水のたびにフタを外す手間がかからず、本体上部からそのまま水を注げる卓上加湿器。構造的に水漏れしにくいため、万が一倒れてしまった場合でも中の水がこぼれにくく、安心して使える。本体には、リチウムイオンバッテリーを搭載し、USB Type-Cポートから充電が可能となっている。オフィスのデスクや寝室、リビング、車内など電源を選ばずどこでも使えるほか、バッテリー内蔵なのでコンセントのない場所でも使用できる。タンク容量は約400mLで、最大20時間の長時間加湿に対応する。また、連続運転モードとリズム運転モードを切り替えられるため、シーンに合わせて快適な湿度を保てる。超音波式なのでミストは熱くならず、子どもやペットがいる家庭でも安心して使用可能で、動作音は静かなため就寝中や集中したい作業の際にも気にならない。さらに、本体側面には水の残量を確認できる窓を備えるとともに、窓の部分からLEDを点灯させられるので、ナイトライトとしても活躍する。