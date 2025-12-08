水だけでOK！ 薬剤不要でウイルス対策と加湿を両立する「moya Craft」の実力とは？

moya Craft

プルガティオは10月10日に、水道水だけで「パワフルで濡れない加湿」と「空間浮遊ウイルスを99.9％減少させる効果」の両立を実現した、世界初の二刀流加湿器「moya Craft（モヤ クラフト）」を発売している。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。価格は6万9800円。「moya Craft」は、一般的な加湿器と比較して最大100分の1となる、0.05～0.5μmの微細なミストによって、「濡れない加湿」を実現した加湿器。1日あたりの電気代は約11円と、一般的なスチーム式加湿器と比較して13分の1ながら、1時間あたり450mLの大容量加湿ができる。水道水をIonCellカートリッジで純水化して、ウルトラマイクロミストとして霧化する独自構造によって、一般的な超音波式で問題となる部屋の中に付着する白い粉（ホワイトダスト）をはじめ、カルキ汚れやタンク内の雑菌繁殖が発生しにくい構造を採用した。また、純水ウルトラマイクロミストによって空間浮遊ウイルスが99.9％減少することが確認されている。あわせて、フタを外してそのまま注げる「上部給水」、本体をひっくり返すことなく排水できる「ドレーン排水構造」を採用する。また、純水を使用することで内部が汚れにくく、メンテナンスは約4週に1度で済むなど、「毎日使っても続けやすい」を徹底した構造となっている。本体外装のステンレスには、指紋がつきにくい特殊加工を施しており、家電ではなく「空気の道具」としての存在感を持ち、ミニマルデザインでインテリアに溶け込む。なお、製造は外装の加工から組立まで、日本国内で行っている。そのほか、専用の「moya」アプリを使えば、部屋の広さを設定するだけで噴霧時間を自動で調整してくれる。また、純水ミストを一定間隔で間欠噴霧するウイルスリダクションモードや、ウイルスリダクションモードと加湿モードの同時動作、手動での動作も可能で、冬場は加湿器として、春～秋は空気ケアデバイスとして、1年を通して使える。おもな利用シーンとしては、小さな子どもやペットのいる家庭、空気の質を大切にする人、高齢の家族がいる家庭、インテリアにこだわる人などを想定している。