乾燥対策に！ ニトリの角度調整コードレス加湿器が全国で販売開始

角度調整コードレス加湿器

デスク・ベッドサイド・キッチンなどで活躍

角度調節機能で“狙った場所”を効率よく加湿

明暗2段階のライト機能付き

ニトリは、加湿したい場所にミストをしっかり届ける「角度変えられるデスク加湿器」を、11月中旬から全国のニトリ店舗とニトリネットで販売開始した。新製品は、USB充電式でコードレス、コンパクト設計で使う場所を選ばず、デスクやベッドサイド、キッチンなど様々なシーンで活躍する。さらに明暗2段階のライト機能、加湿量切り替え機能も搭載し、毎日の快適な空間づくりをサポートする。ミスト噴射口の角度を自由に調整できるため、デスクワーク中や、就寝時の顔まわりなど、必要な場所だけを効率よく潤すことができる。加湿量は2段階（連続運転／間欠運転）で切り替えが可能で、オートオフ機能（連続運転4時間・間欠運転8時間）も搭載している。USB-TypeCに対応した充電式なので、使う場所を選ばない。約2.5時間の充電で約4時間（間欠運転、ライト点灯時）の使用が可能。もちろんコードをつないだままでも使用できる。コンパクト設計で、デスクや寝室など様々な場所に持ち運んで使うことができる。好みに合わせて明るさが調整できるLEDライトを搭載。ナイトライト代わりにも活用できる。価格は2990円。