XperiaやAQUOSの最新機種に対応　caseplayの新スマホケース

XperiaやAQUOSに対応した新スマホケースが登場

MILスペック3倍の耐衝撃性能

安心して利用できる保護性能

フレームとパネルを分離した独自構造

プレミアムカードウォレット

プレミアムリングスタンド

サステナブルな素材を使用

FOXが運営するスマートフォン（スマホ）ケース販売サービス「caseplay（ケースプレイ）」は、Xperia 10 VII／1 VIIやAQUOS R10／wish5に対応した「プレミアムスクエアケース」「プレミアムスクエアケース with SnapMag」を2月3日から発売した。3000種類以上の豊富なデザインから選べる点に加え、高い耐衝撃性と環境配慮型素材を採用した点が特徴。デザイン性と実用性を両立したスマホケースだ。カラーはクリアとクリアブラックの2色を用意。価格はデザインによって異なる場合があるが、プレミアムスクエアケースが5980円、プレミアムスクエアケース with SnapMagが6980円に設定されている。プレミアムスクエアケースは、フレーム全体と4隅で衝撃を分散・吸収する耐衝撃設計を採用。さまざまな角度で3.6mからの落下テストを複数回クリアしており、MILスペックの3倍に相当する高い耐久性を実現している。ミニマルで洗練されたデザインでありながら、日常使いでも安心して利用できる保護性能を備えている。フレームとパネルを分離した独自構造も特徴だ。一般的なオンデマンド印刷ケースでは難しかった「裏刷り」を可能にすることで、発色の良さと高精細なプリントを実現。お気に入りのデザインを、美しく長く楽しむことができる。プレミアムスクエアケース with SnapMagは、端末本体が磁気リング非対応でも使用できる磁気リングを内蔵。マグネット式アクセサリーをスムーズに装着でき、日常の使い勝手を向上させる。caseplayで販売しているカードウォレットやリングスタンドなどの対応アクセサリーと組み合わせることで、スマートな使い心地を実現する。ケース本体には再生素材を使用し、プリントには「GREENGUARD Gold」認証を取得したUV硬化インクを採用。さらに、配送時のパッケージにも再生紙を使用するなど、caseplayは製品づくりのさまざまな工程で環境負荷の低減に取り組んでいる。デザイン性や性能だけでなく、サステナビリティを重視している点もポイントだ。高い耐衝撃性と美しいプリント品質、3000種類以上のデザインから選べる自由度を兼ね備えたcaseplayのスマホケースは、XperiaやAQUOSユーザーで保護性能とデザイン性のどちらも妥協したくない人にとって、新しい定番になりそうだ。