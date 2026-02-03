TSUKUMOからRyzen 7 9850X3D搭載の最強ゲーミングPC　G-GEAR最新モデルはRTX 5090を採用

「G-GEAR」から最新のゲーミングPCが登場

ゲーミング性能を極限まで高めたCPU

「AMD Ryzen 7 9850X3D」を搭載

「ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI」を採用

ヤマダデンキは、「TSUKUMO（ツクモ）」ブランドのゲーミングPC「G-GEAR」シリーズから、「AMD Ryzen 7 9850X3D プロセッサ」を搭載した最新ゲーミングPCを1月30日に発売した。CPUとGPUは、いずれも最新世代を採用。高負荷なゲームや映像処理においても、圧倒的なパフォーマンスを発揮する構成となっている。BTOによるカスタマイズが可能で、価格は89万9800円など。AMD Ryzen 7 9850X3Dは、最新の「Zen 5アーキテクチャ」と「AMD 3D V-Cache テクノロジ」を採用した、ゲーミング向け最上位クラスのCPUだ。8コア16スレッド構成、最大ブーストクロック5.6GHz、計104MBの大容量キャッシュを備え、フレームレートを重視する最新PCゲームはもちろん、動画編集や3D制作といったクリエイティブワークでも高い処理能力を発揮する。グラフィックスには「NVIDIA GeForce RTX 5090（ビデオメモリー32GB）」を採用。最新ゲームを高解像度・高フレームレートで快適に楽しめるだけでなく、レイトレーシングやAI処理にも余裕をもって対応する。CPUとの組み合わせで、ボトルネックを感じさせないスムーズなゲーム体験を実現している。マザーボードには「ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI」を採用。軍用グレードの高耐久パーツと強化された電源設計、充実した冷却機構により、長時間のゲームプレーでも安定した動作を支える。さらに水冷CPUクーラーを標準搭載することで、高性能CPUの発熱を効率よく抑え、静音性と安定性の両立を図っている。Ryzen 7 9850X3Dと最上位クラスのGPU「GeForce RTX 5090」を組み合わせたG-GEARの新モデルは、TSUKUMOが培ってきたパーツ選定と国内組み立てのノウハウを結集した1台といえる。最高峰のゲーミング性能を求めるユーザーはもちろん、配信やクリエイティブ用途まで視野に入れるハイエンド志向のユーザーにとって、有力な選択肢になりそうだ。