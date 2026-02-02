XPSが最新Core Ultraで約1年ぶりに復活！ デル・テクノロジーズの最新プロセッサー搭載PC

デル・テクノロジーズが新製品を発表

薄型でも制作がはかどるノートPC

XPS 14

XPS 16

設置しやすいCopilot＋準拠の一体型

Dell 24 AIO

Dell 27 AIO

総合力と購入しやすさがカギ

松原大コンサルタント

横塚知子本部長

デル・テクノロジーズは、最新CPUのIntel Core Ultra Series 3を採用したCopilot＋PCを拡張し、ノートPCの最上位「Dell XPS 14」「Dell XPS 16」と、同社初となるCopilot＋準拠の一体型「Dell 24 AIO」「Dell 27 AIO」を発表した。XPSシリーズは約1年ぶりに復活。グラフィックスとAI処理性能の底上げによって、制作やオフィスの両方で実用性を高めている。XPS 14とXPS 16は、Intel Core Ultra Series 3を採用しているほか、AI処理向けNPUと、強化されたIntel Arc系の内蔵グラフィックスを備えている。Copilot＋PCを前提に設計されていることによって、画像・動画編集やAI支援ワークフローを薄型で現実的にこなせるのが特徴だ。XPS 14が2K（500nits/非光沢）もしくは2.8K OLED 120Hz、XPS 16が2Kもしくは3.2K OLED 120Hzディスプレーを用意。Dolby VisionやEyeSafeにも対応し、視認性と目の負担軽減を両立している。公表値では最長約27時間の駆動をうたっており、モバイルでの使い勝手を重視。筐体はCNCアルミ削り出しにGorilla Glass 3のタッチパッドなど、堅牢でプレミアムな仕上げになっている。Dell 24 AIOとDell 27 AIOはCopilot＋準拠AIOとして、Dell 24 AIO が23.0インチ FHDディスプレーのノンタッチ式とタッチ式、Dell 27 AIOが27.0インチFHDディスプレーのノンタッチ式とタッチ式、ノンタッチ式のQHDディスプレーのオプションを用意。両機種ともに、ComfortView Plusテクノロジーによって、ブルーライトへの曝露を低減する。また、プライバシー シャッター付きWindows Hello対応FHD＋IRカメラは一部の構成のみ4Kカメラへアップグレードが可能。在宅や受付、教育現場などへの置き換えに配慮した仕様になっている。VESAマウント対応で、壁掛けやモニターアームでの設置も容易だ。記者会見では、松原大・ジャパンコンシューマー＆リテールアソートメントプランナー兼コンサルタントが「XPSについて、かなり熱意を持って担当させていただいたことと、お客様からの要望もあって、復活したことはうれしく思う」とアピール。「妥協のない性能であることから、幅広い層に使ってほしい」と話した。また、同社は製品拡販に向けて最大10％引きの学割を実施しているほか、保証期間が4年間まで延長し、液体こぼれや落下といった予期せずに発生したPCの損傷をカバーする特別保証付きの「新生活応援モデル」を2月3日から提供。製品を実際に体験できるイベントをJR東京駅で2月20～23日の期間で開催する。横塚知子・マーケティング統括本部ビジネス＆リテール事業部本部長は、「購入しやすい環境を整える」としている。今回のXPSは、薄さや質感、表示、静音、バッテリー、AIなど、「総合力」で勝負してきたという印象だ。120Hz OLEDの操作感と視覚品質は、「作業の速さ＝体感の快適さ」に直結するほか、内蔵GPUの強化とNPUの組み合わせはローカルAIの実用化を一段と推し進めそうだ。同社は、総合力と購入しやすさで拡販を図っていく。